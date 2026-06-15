PERSONALIA
Nowy szef Google Polska
Dagmara Brzezińska zostanie nową szefową Google w Polsce - podało Google Polska na platformie LinkedIn i X.
„Na początku września funkcję Country Director obejmie Dagmara Brzezińska” – napisano.
„Dagmara Brzezińska ma blisko 25-letnie doświadczenie w obszarach transformacji cyfrowej, e-commerce oraz wdrażania strategii komercyjnych. Dołącza do nas w fazie intensywnego rozwoju – nasz polski zespół liczy już 3.000 specjalistów w biurach w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, a warszawskie centrum inżynieryjne jest największym tego typu ośrodkiem w Unii Europejskiej” - dodano.
Od września strukturami biznesowymi GooglePolska pokieruje Dagmara Brzezińska obejmując funkcję Country Director. Wnosi blisko 25-letnie doświadczenie w obszarach transformacji cyfrowej, e-commerce oraz wdrażania strategii komercyjnych. Wejdzie również w skład polskiego zespołu zarządzającego – napisało Google w komunikacie na X.
Dagmara Brzezińska ostatnio zajmowała stanowisko VP of Sales w Grupie InPost,a wcześniej pracowała w Allegro.
Na początku 2026 r. szefowa polskiego Google’a, Magdalena Kotlarczyk, poinformowała, że z końcem marca odchodzi z firmy.
PAP Biznes, sek
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