Nowy szef Google Polska

Dagmara Brzezińska zostanie nową szefową Google w Polsce - podało Google Polska na platformie LinkedIn i X.

„Na początku września funkcję Country Director obejmie Dagmara Brzezińska” – napisano.

„Dagmara Brzezińska ma blisko 25-letnie doświadczenie w obszarach transformacji cyfrowej, e-commerce oraz wdrażania strategii komercyjnych. Dołącza do nas w fazie intensywnego rozwoju – nasz polski zespół liczy już 3.000 specjalistów w biurach w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, a warszawskie centrum inżynieryjne jest największym tego typu ośrodkiem w Unii Europejskiej” - dodano.

Od września strukturami biznesowymi GooglePolska pokieruje Dagmara Brzezińska obejmując funkcję Country Director. Wnosi blisko 25-letnie doświadczenie w obszarach transformacji cyfrowej, e-commerce oraz wdrażania strategii komercyjnych. Wejdzie również w skład polskiego zespołu zarządzającego – napisało Google w komunikacie na X.

Dagmara Brzezińska ostatnio zajmowała stanowisko VP of Sales w Grupie InPost,a wcześniej pracowała w Allegro.

Na początku 2026 r. szefowa polskiego Google’a, Magdalena Kotlarczyk, poinformowała, że z końcem marca odchodzi z firmy.

PAP Biznes, sek

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