Tusk do spółki z PSL znów skreśla Polskę Wschodnią!

Ministerstwo Infrastruktury zaprezentowało projekt tzw. Zintegrowanej Sieci Kolejowej, z którego bezceremonialnie wymazano kluczowy projekt rządu Prawa i Sprawiedliwości: Wschodnią Magistralę Kolejową. Ziścił się najczarniejszy scenariusz, przed którym od lat konsekwentnie ostrzegał senator Grzegorz Bierecki - pisze portal wPolsce24.tv

Dzisiejsza konferencja prasowa ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka (PSL) przyniosła ostateczne potwierdzenie tego, o czym konserwatywni politycy mówili od momentu powstania koalicji 13 grudnia. Nowy, docelowy układ sieci kolejowej w Polsce, przygotowany pod dyktando premiera Donalda Tuska, to powrót do skompromitowanej doktryny polaryzacyjno-dyfuzyjnej. W praktyce oznacza to pompowanie ogromnych środków w największe metropolie i ponowne skazywanie Ściany Wschodniej na komunikacyjne wykluczenie. Z rządowych planów całkowicie zniknęła strategiczna linia mająca połączyć Lublin, Białą Podlaską oraz Białystok.

Walka buldogów pod dywanem w PSL

Wykreślenie Wschodniej Magistrali Kolejowej ma również wymiar bezprecedensowej kompromitacji wizerunkowej polityków Trzeciej Drogi. Zaledwie kilka tygodni temu europoseł Krzysztof Hetman, będący wiceprezesem PSL, z pompą ogłaszał na konferencjach prasowych powstanie tego połączenia. Jak zauważają komentatorzy, Hetman próbował wówczas przypisać swojej formacji projekt, który de facto został wypracowany i wpisany do strategii rozwoju przez rząd Prawa i Sprawiedliwości jako istotny komponent Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

Rzeczywistość gabinetowa brutalnie zweryfikowała jednak te obietnice. Resort kierowany przez Dariusza Klimczaka – partyjnego kolegę i również wiceprezesa PSL – po prostu wyrzucił deklaracje Hetmana do kosza.

„Dla liberałów wschód Polski mógłby nie istnieć”

Dla opinii publicznej na prawicy obecny zwrot akcji nie jest jednak zaskoczeniem, a raczej potwierdzeniem smutnej reguły. Wycięcie z mapy kluczowych inwestycji dla Podlasia i Lubelszczyzny to dokładna realizacja ostrzeżeń, które od lat na forum ogólnokrajowym formułował senator Grzegorz Bierecki.

Parlamentarzysta od dawna bił na alarm i przestrzegał przed powrotem do władzy ekipy Donalda Tuska. Senator Bierecki wielokrotnie wskazywał – zarówno w debatach senackich, jak i w publicznych wystąpieniach – że środowiska liberalno-lewicowe mentalnie tkwią w przekonaniu, iż inwestowanie w Polskę Wschodnią jest „nieopłacalne”. Senator regularnie przypominał, jak za poprzednich rządów PO-PSL zwijano jednostki wojskowe, połączenia autobusowe, urzędy pocztowe i linie kolejowe na wschód od Wisły.

Dzisiejsza decyzja rządu o likwidacji projektu Wschodniej Magistrali Kolejowej to namacalny i ostateczny dowód na to, że senator Bierecki miał stuprocentową rację: obecna władza traktuje miliony Polaków z tych regionów jako obywateli drugiej kategorii, a bezpieczeństwo infrastrukturalne wschodniego pogranicza stawia na szarym końcu.

»» O rezygnacji z modernizacji i rozbudowy infrastruktury kolejowej na Podlasiu i Lubelszczyźnie czytaj na portalu wPolsce24.tv w publikacji Skandal. Rząd Tuska wykreśla kolejną kluczową inwestycję. Wraca hasło: „ch*j z Polską Wschodnią”

Port Polska: Polska wschodnia zyskuje dzięki Zintegrowanej Sieci Kolejowej

Po opublikowaniu omówienia artykułu z portalu wPolsce24.tv do naszej redakcji nadeszła polemika spółki Port Polska, którą przytaczamy w całości poniżej:

Nie jest prawdą, że w koncepcji Zintegrowanej Sieci Kolejowej pominięto Polskę wschodnią. Jest przeciwnie. Nowy plan budowy kolei zakłada dla tej części kraju budowę Magistrali Wschodniej. Powiąże ona najważniejsze miasta między sobą oraz włączy je w krajowy system kolejowy. Magistrala Wschodnia jest jednym z najważniejszych ciągów komunikacyjnych w planie ZSK, tworzący oś integrującą północno-wschodnią, wschodnią i południowo-wschodnią Polskę.

Przebieg tej linii pozwoli na skomunikowanie takich miast jak: Suwałki, Ełk, Białystok, Siedlce, Sokołów Podlaski, Biała Podlaska, Lublin, Chełm, Zamość, Stalowa Wola, Rzeszów czy Krosno. Nie marginalizujemy wschodu kraju, wręcz przeciwnie, Magistrala Wschodnia uporządkuje powiązania pomiędzy największymi ośrodkami miejskimi, które dotychczas funkcjonowały często w układzie rozproszonym z ograniczonymi połączeniami regionalnymi i międzyregionalnymi.

Szczególne znaczenie ma tu powiązanie Białegostoku, Lublina i Rzeszowa, a więc ośrodków pełniących ważne funkcje administracyjne, gospodarcze, akademickie i usługowe dla wschodniej części Polski. Włączenie w przebieg Magistrali Wschodniej również Białej Podlaskiej, wzmacnia jej rolę jako istotnego punktu na mapie transportowej regionu. Poprawia jej połączenie zarówno z Lublinem, pozostałymi ośrodkami na wschodzie kraju, jak i układem transportowym całego kraju.

Magistrala Wschodnia jest układem powiązań zwiększającym spójność komunikacyjną całego makroregionu. Jej celem jest poprawa dostępności transportowej wschodniej Polski, wzmocnienie relacji pomiędzy ośrodkami miejskimi, wojewódzkimi i subregionalnymi oraz stworzenie lepszych warunków dla rozwoju gospodarczego, społecznego i transportowego tej części kraju. Poprzedni plan „piasty i szprychy” zakładał budowę w Polsce wschodniej około 260 km nowych linii kolejowych, według planu Zintegrowanej Sieci Kolejowej na wschodzie kraju powstanie około - 490 kilometrów nowych torów.

Analizy połączeń kolejowych w ramach Zintegrowanej Sieci Kolejowej wskazują, że dzięki realizacji Magistrali Wschodniej czasy przejazdów między największymi miastami Polski wschodniej będą kształtowały się następująco:

60 minut Warszawa – Lublin

70 minut Białystok -Warszawa

90 minut Warszawa – Stalowa Wola

95 minut Biała Podlaska - Lublin

120 minut Warszawa - Rzeszów

120 minut Lublin - Kraków

130 minut Białystok - Lublin

180 minut Warszawa - Krosno

190 minut Białystok - Rzeszów

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