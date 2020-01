Darowizny domów, mieszkań i działek - czy są częste?

Pomimo czwartego już z rzędu roku trwania zakupowej prosperity na pierwotnym rynku mieszkaniowym, nic nie wskazuje na to, by kolejne kwartały miały przynieść jakiekolwiek osłabienie obowiązującej tendencji. Za to wiele wskazuje na to, że 2016 rok zaowocuje kolejnym, już trzecim z kolei rekordem sprzedaży mieszkań z pierwszej ręki.