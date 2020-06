Rekordowy poniedziałek

Pogarszające się statystyki pandemii i niejasne relacje USA-Chiny to zbyt mało aby popsuć rynkowe nastroje. Wczoraj po słabszym otwarciu znów dominował optymizm, a największe amerykańskie spółki technologiczne odnotowały rekordy wszechczasów. Skorzystał też złoty.

Podejście rynków do statystyk pandemii można uznać za nieco zagadkowe. Wczoraj w USA odnotowano ponad 30 tys. przypadków koronawirusa i był to trzeci taki dzień w ciągu ostatnich czterech. Poprzednim razem z taką sytuacją mieliśmy do czynienia 25 kwietnia. Oczywiście, po części to wynik rosnącej liczby testów, ale zwiększona liczba hospitalizacji w niektórych stanach pokazuje, że problem wraca. Co więcej, ostatnie dwa dni to statystyki „weekendowe”, które dla większości krajów są znacznie lepsze. W Chinach nowe ognisko z ubiegłego tygodnia zostało przygaszone, ale w Korei władze już mówią o drugiej fali (mimo, że notowanych jest tyko ok. 50 przypadków dziennie, jednak mowa o kraju, który został uznany za super skuteczny w zwalczaniu pandemii). Rynek jakby znudził się tym tematem i inwestorzy koncentrują się na przyjemniejszych tematach (jak rozpoczęta wczoraj konferencja Apple, który przy okazji podrożał do najwyższego poziomu w historii – ok. 70% powyżej dołków z marca). Można odnieść wrażenie, że rynek reagować będzie dopiero w sytuacji, gdy wymagane będzie wprowadzanie kolejnych ograniczeń.

Spore zamieszanie miało miejsce na rynkach w sesji azjatyckiej, a wszystko za sprawą doradcy do spraw handlu w Białym Domu, Petera Navarro, który w wywiadzie dla Fox News powiedział, że umowa handlowa z Chinami „jest skończona”. Bardzo szybko wycofywał się z tych słów, wskazując, że zostały wyrwane z kontekstu, a aktualność porozumienia potwierdził na Twitterze sam prezydent Trump. Tym niemniej w kontekście ostatnich rewelacji byłego doradcy ds. bezpieczeństwa, który sugerował, że prezydent zabiegał o pomoc w reelekcji w zamiast za ustępstwa handlowe rodzi się pytanie, czy Navarro nie powiedział czasem prawdy – jedynie kilka miesięcy za wcześnie.

Wtorek przyniesie wstępne publikacji wskaźników PMI za czerwiec. Ponieważ badania te polegają na pytaniach „lepiej/gorzej” to wobec powszechnego luzowania restrykcji należy spodziewać się mocnych wzrostów wskaźników, szczególnie w usługach. Najlepiej pokazał to przykład danych z Australii, gdzie wskaźnik dla usług skoczył z 26,9 do 53,2 pkt! Dla Japonii był to wzrost z 26,5 do 42,3 pkt., ale już w przemyśle odnotowano spadek wskaźnika z 38,4 do 37,8 pkt. Dane zatem należy traktować z dużą dozą ostrożności. O 9:15 poznamy publikacje dla Francji, o 9:30 dla Niemiec, o 10:30 dla Wielkiej Brytanii, zaś o 15:45 dla USA. Tymczasem o 8:20 euro kosztuje 4,4417 złotego, dolar 3,9439 złotego, frank 4,1618 złotego, zaś funt 4,9107 złotego.

Przemysław Kwiecień

Główny Ekonomista XTB