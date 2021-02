PKO, Santander i ING na ratunek: Wszystkie akcje... w jednym miejscu!

Już 1 marca akcje niepublicznych spółek akcyjnych ulegną dematerializacji. By uniknąć korzystania z kilku różnych aplikacji ING, PKO oraz Santander przygotowały wspólnie Standard Interfejsu Rejestrów Akcjonariuszy (SIRA).

Jak informuje cashless.pl:

Rozwiązanie, wzorowane na open bankingu, umożliwi zarządzanie akcjami różnych spółek w ramach jednej aplikacji.

Standard powstał po to by ujednolicić zasady funkcjonowania systemów służących akcjonariuszom do zdalnego dysponowania swoimi akcjami.

Jak wskazuje redaktorka Ida Krzemińska-Albrycht:

Podmioty prowadzące rejestry akcjonariuszy mogą w oparciu o SIRA budować własne systemy, tak aby umożliwić klientom zarządzanie aktywami z innych rejestrów. Nad takimi rozwiązaniami trwają już prace w biurach maklerskich Santandera i PKO oraz w ING jako banku powierniczym

Warto zainteresować się tym wygodnym rozwiązaniem.

