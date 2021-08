Kościński: przemysłowa lokomotywa polskiej gospodarki

Pakiet - czyli osiem aktów prawnych pt. "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków", to propozycje Komisji Europejskiej dotyczące zmian na rynku energetycznym UE tak, by dopasować go do potencjału sektora źródeł odnawialnych. Z jednej strony wykluczone mają być elementy wsparcia dla OZE, z drugiej rynek ma się zmienić tak, by było im łatwiej.