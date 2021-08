Nie wszyscy uciekają z produkcją rowerów do Chin

Choć Europa przegrywa swoją szansę na skrócenie globalnego łańcucha dostaw, ta fabryka zamiast w Chinach powstanie w Polsce. Trwają zaawansowane prace przy budowie nowoczesnej fabryki rowerów portugalskiej firmy RTE Poland. Inwestycja o powierzchni użytkowej ponad 25 tys. m2 powstaje w Brześciu Kujawskim na terenie Brzeskiej Strefy Gospodarczej. Od chwili powstania Strefy już 30 inwestorów zakupiło tereny o łącznej powierzchni 150 ha

Koncern RTE jest jednym z największych producentów rowerów w Europie. O zlokalizowaniu kolejnej fabryki w Polsce zadecydowały dostęp do wykwalifikowanych pracowników, stabilność gospodarcza Polski oraz świetne położenie.

Fabryka RTE w Polsce będzie zaopatrywała sieć sklepów Decathlon w Europie Wschodniej – mówi Jorge Salgado, CEO RTE Poland.

Budowa fabryki ma się zakończyć już pod koniec roku, tak aby regularna produkcja rozpoczęła się w I kwartale 2022 roku. Firma informuje, że do tej pory w budowę polskiej fabryki zainwestowano 20 milionów euro. Obecnie zakład jest zaprojektowany na produkcję 500 000 rowerów rocznie. W drugiej fazie, dzięki kolejnej inwestycji w wysokości 8-10 milionów euro, zdolności produkcyjne mają zostać podwojone do 1 miliona sztuk rocznie. W tym etapie produkcja zostanie rozszerzona o kolejne komponenty rowerowe, które wcześniej były dostarczane przez dostawców zewnętrznych. Kiedy rozpocznie się druga faza? – Patrząc na dzisiejszy rynek, mogę sobie wyobrazić, że przejdziemy bezpośrednio do fazy drugiej – dodaje Jorge Salgado. Docelowo spółka planuje zatrudnić ponad 500 osób.

Za wielobranżowy projekt, zarządzanie oraz nadzór techniczny nad budową fabryki odpowiada warszawska spółka Project Management.

Budowa idzie zgodnie z harmonogramem oraz ustaleniami – mówi Andrzej Przesmycki, CEO Project Management. – Konstrukcja dachu jest już ukończona w 95%. Równolegle trwa montaż poszycia dachowego. Wszystkie obecnie zaplanowane regały w magazynie wysokiego składowania zostały już zamontowane – dodaje.

Fabryka będzie wykorzystywała wiele rozwiązań z obszaru Industry 4.0, m. in. nowoczesne systemy zarządzające produkcją, a także samojezdne i w pełni zautomatyzowane wózki magazynowe. Generalnym wykonawcą inwestycji jest Dekpol Budownictwo.

