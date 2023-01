Ważna inwestycja: Fabryka wież dla morskiej energetyki wiatrowej w Gdańsku

ARP oraz GRI Renewable Industries podpisały w czwartek umowę ws. budowy fabryki wież dla morskiej energetyki wiatrowej (MEW). Wartość inwestycji to 200 mln euro, produkcja ruszy w 2025 r. W wydarzeniu wziął udział wiceminister klimatu Ireneusz Zyska.

Umowa joint venture została zawarta pomiędzy spółkami ARP S.A. (Agencją Rozwoju Przemysłu), Baltic Towers sp. z o.o. oraz hiszpańską spółką GRI Renewable Industries, S.L.

Jak poinformował prezes ARP Cezariusz Lesisz, w ramach nowej inwestycji, zlokalizowanej w Gdańsku z dostępem do nabrzeża, zostanie zbudowana hala do produkcji wież offshore dla największych planowanych turbin wiatrowych o mocy powyżej 14 MW. „Nowy zakład będzie spełniał najwyższe standardy techniczne i jakościowe stawiane przez kluczowych klientów na rynku MEW” – zaznaczył Lesisz.

Dodał, że nowoczesny zakład produkcyjny będzie zaprojektowany i wybudowany w myśl standardu Industry 4.0.

Chcemy (…), żeby fabryka była zautomatyzowana, zrobotyzowana, żeby odpowiadała najwyższym standardom jakości, aby nasi partnerzy, klienci byli pewni, że wieże wiatrowe, które otrzymają od Baltic Towers - bo tak wstępnie nazwaliśmy naszą spółkę - spełnią wszystkie oczekiwania” - zapewnił Lesisz.

Obecny przy uroczystym podpisaniu umowy wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska podkreślił, że sektor morskiej energetyki wiatrowej to bardzo silny impuls dla rozwoju gospodarczego Polski.

Biorąc pod uwagę znakomite warunki wietrzne, dobre warunki geologiczne dna morskiego i dostępność terytoriów morskich Południowego Bałtyku w polskiej strefie, Polska posiada jeden z największych potencjałów w Europie odnoście rozwoju tego nowego, bardzo innowacyjnego technologicznie sektora gospodarki. Myśląc o (jego) budowie (…) w Polsce chcieliśmy doprowadzić do maksymalizacji udziału polskich przedsiębiorców, stwarzając silny local content z udziałem polskich uczelni wyższych i uniwersytetów, uczelni technicznych, instytutów badawczych, ale przede wszystkim polskiego przemysłu” - powiedział Zyska. Mam nadzieję, że współpraca (ARP) z GRI Renewable Industries, S.L. przyniesie znakomite rezultaty dla obu stron, ale przede wszystkim dla polskiej gospodarki” - podkreślił wiceminister. Zauważył, że morska energetyka wiatrowa to nie tylko projekt energetyczny, „to również projekt cywilizacyjny, przemysłowy, związany ze strategicznym myśleniem o bezpieczeństwie energetycznym Polski, ale także całego regionu państw basenu Morza Bałtyckiego”.

Wiceszef MKiŚ poinformował, że „ten sektor w Polsce może, w całym łańcuchu wartości, zostać objęty nakładami 130-150 mld zł”.

Prezes GRI Renewable Industries, S.L. Jon Riberas podkreślił, że firma nie jest w Polsce nowa. „Posiadamy dwa zakłady, w tym jeden we Wrocławiu. Zatrudniamy w Polsce ponad 500 pracowników. Jesteśmy obecni tu od 15 lat, a nasze obroty wynoszą 600 mln euro. Polska jest dla nas krajem bardzo ważnym” - mówił.

Dodał, że nowa fabryka wież dla morskiej energetyki wiatrowej to dla GRI Renewable Industries „bardzo znacząca inwestycja, która doprowadzi do budowy około 200 wież dla energetyki wiatrowej w Polsce rocznie. Na tę inwestycje przeznaczymy 200 mln euro. Zamierzamy zatrudnić 400 pracowników. Zaangażujemy całą naszą wiedzę ekspercką w rozwój tego przemysłu w Polsce. (…) To zaangażowanie powinno przyczynić się do możliwości wytwarzania do 2030 r. 20 GW energii elektrycznej z perspektywą do 2050 wytwarzania na Bałtyku 90 GW energii elektrycznej, co sprawia, że ten region jest regionem najbardziej dynamicznie się rozwijającym, jeśli chodzi o ten sektor energetyki” - zaznaczył Riberas.

Jego zdaniem jest to inwestycja o strategicznym znaczeniu, która zapewnia Polsce rolę lidera w regionie Morza Batyckiego w tym zakresie. „Z pewnością będziemy potrzebować ze strony polskiego rządu jeszcze więcej zaangażowania, myślę tutaj o kwestiach logistyki, infrastruktury” - dodał.

Agencja Rozwoju Przemysłu podkreśliła z kolei, że planowana inwestycja Grupy Kapitałowej ARP pozwoli na zaspokojenie rosnącego popytu na wieże wiatrowe.

W komunikacie agencji podkreślono, że jako jeden z sygnatariuszy Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, ARP podejmuje szereg działań związanych z rozwojem MEW w Polsce, a jednym z nich jest planowana kooperacja z GRI Renewable Industries, S.L.

Jak podano, kompetencje w rynku energii odnawialnej oraz w sektorze offshore posiada m.in. działająca w ramach GK ARP Grupa Przemysłowa Baltic (GPB), która prowadzi zróżnicowaną działalność gospodarczą skoncentrowaną w trzech segmentach: wieże wiatrowe, konstrukcje stalowe onshore/offshore, jednostki pływające. GPB wraz ze spółkami zależnymi przez ostatnie 10 lat wyprodukowały ponad 4000 sekcji lądowych wież wiatrowych, a także szereg trafostacji oraz komponentów dedykowanych MEW - zaznaczono.

GRI Renewable Industries, S.L. od 2008 roku rozwija działalność produkcyjną wież wiatrowych i kołnierzy w sektorze energii wiatrowej. Obecnie posiada 18 zakładów produkcyjnych w Hiszpanii, USA, Brazylii, Argentynie, Chinach, Turcji, Indiach i RPA dostarczających wysokiej jakości wieże wiatrowe i kołnierze dla przemysłu energetyki wiatrowej na całym świecie.

