„To kretyńska decyzja”

Wycofanie się USA z Afganistanu jest „tragiczne, niebezpieczne i niepotrzebne”, a decyzja amerykańskiego prezydenta Joe Bidena została podjęta z powodu „kretyńskiego sloganu zakończenia nieustających wojen” - ocenił w niedzielę były brytyjski premier Tony Blair.

Blair jako premier podjął decyzję o udziale wojsk brytyjskich w operacji militarnej w Afganistanie, która była reakcją na przeprowadzone przez Al-Kaidę 11 września 2001 r. ataki na USA.

W opublikowanym na swojej stronie internetowej tekście były laburzystowski premier ocenił - nawiązując do użytego przez Bidena w czasie kampanii wyborczej hasła „zakończenia nieustających wojen” - że w decyzji USA o wycofaniu się z Afganistanu nie było żadnej strategii, lecz została podjęta z powodów politycznych.

„Nie musieliśmy tego robić. Zdecydowaliśmy się na to. Zrobiliśmy to, będąc posłuszni kretyńskiemu sloganowi politycznemu o zakończeniu +nieustających wojen+, tak jakby nasze zaangażowanie w 2021 roku było w jakikolwiek sposób porównywalne z naszym zaangażowaniem 20 czy nawet 10 lat temu, i w okolicznościach, w których liczba oddziałów spadła do minimum, a żaden sojuszniczy żołnierz nie stracił życia w walce przez 18 miesięcy” - napisał Blair.