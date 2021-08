Dorabianie na emeryturze musi się opłacać

Na początek ważne zastrzeżenie. Wszyscy którzy osiągnęli wiek emerytalny, (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn) – mogą spać spokojnie – ich żadne limity związane z dorabianiem nie dotyczą. A dorabianie na emeryturze to zjawisko dość powszechne. Co innego „młodzi emeryci”, czyli tacy, którzy pobierają świadczenie, a wieku emerytalnego nie osiągnęli. Oni muszą uważać, bo w wyjątkowych wypadkach mogą nawet to świadczenie stracić.

Zakazów nie ma i jak wiadomo do emerytury a także renty z powodu niezdolności do pracy można sobie dorobić. Kto ma więcej siły i chęci – tym dorabiać może więcej, jeśli ma oczywiście taką możliwość. Przy okazji przypomnijmy, że decydenci zachęcają do dłuższej pracy i warto to mieć na uwadze, w miarę swoich realnych sił i ofert pracy - tak, aby nie przesadzić.

W dorabianiu warto jednak zachować umiar nie tylko z powodu sił i zdrowia, ale także z powodów finansowych. Ten drugi rodzaj ostrożności powinien towarzyszyć wtedy, jeśli się jest na emeryturze lub rencie, a nie osiągnęło się jeszcze ustawowego wieku.

Wówczas bowiem wchodzą w grę limity dorabiania. Przekroczenie limitu oznaczać może zawieszenie świadczenia lub jego pomniejszenie.

Limity ulegają zmianom co trzy miesiące i zależą od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w kraju za poprzedni kwartał. Ponieważ ostatnio czyli w II kwartale płace spadły, to od 1 września limity dla pracujących emerytów i rencistów uległy pomniejszeniu.

GUS podał, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2021 roku wyniosło 5504,52 zł - to o ponad 177 zł miesięcznie mniej niż w poprzednim kwartale (5681,56 zł). W związku z tym we wrześniu, październiku i listopadzie 2021 roku spadną limity dla dorabiających emerytów.

Bez żadnych potrąceń można dorabiać do 3853,20 zł brutto, co oznacza 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. To mniej o 120 zł niż w poprzednim kwartale. Jeśli kwota zostanie przekroczona emerytura lub renta zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia. 130 proc. – tyle wynosi drugi próg – co daje kwotę 7155,90 zł brutto. I tu już jest rzeczywiście problem – bo następuje zawieszenie wypłaty świadczenia za dany miesiąc.

Są jeszcze inne wyjątki od ograniczeń. Dotyczą one części rencistów tych, którzy pobierają z ZUS renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową. A także osób, które pobierają renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.

Również osoby pobierające rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury mogą zarobkować bez ograniczeń, muszą jednak osiągnąć powszechny wiek emerytalny.

Zawsze aktualną wysokość limitów można znaleźć na stronach ZUS.

