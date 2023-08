Wyższa czternastka już o 762 zł. ZUS podaje szczegóły

Emeryci w tym roku otrzymają większą „czternastkę” niż w 2022 roku – większą o 762 zł brutto. Ci, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto, otrzymają całe 762 zł. Ci, których emerytura jest wyższa niż 2900 zł, tym świadczenie będzie stopniowo zmniejszane – „złotówką za złotowkę”.

We wrześniu emeryci i renciści mogą spodziewać się na swoich kontach bankowych wyższych niż zwykle przelewów. Oprócz świadczenia podstawowego otrzymają czternastą emeryturę.

Do pierwszych seniorów 14. emerytura trafi już na konto 1 września. Kolejne terminy wypłat to 5, 6, 10, 15, 20 i 25 września. Na pełną kwotę czternastki mogą liczyć Ci emeryci, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Mimo, że w tym roku przeciętna emerytura przewyższa próg 2900 zł o 550 zł, to przeciętny emeryt otrzyma ok. 762 zł brutto więcej niż rok temu. Przeciętna emerytura w czerwcu br. wynosiła ok. 3450 zł. Przeciętna emerytura rok wcześniej wynosiła ok. 2900 zł. W ubiegłym roku przeciętny emeryt mógł zatem liczyć na prawie pełną kwotę czternastki (1338,44 zł), a w tym roku na 2100 zł - mówi rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.