Na 100 największych firm w Polsce, tylko 39 to firmy rodzime

Wśród 100 największych firm w Polsce tylko 39 to firmy z kapitałem polskim – informuje Jacek Krzemiński na portalu polskiemarki.info.

W krajach zachodnich czy Chinach jest na odwrót – tam firmy rodzime stanowią zdecydowaną większość przedsiębiorstw działających w tych państwach. Tak jest m.in. w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, we Włoszech, W Hiszpanii, Japonii, Korei Południowej, ale także w tak niewielkich krajach jak Holandia, Szwajcaria czy Belgia.

Można to sprawdzić, korzystając chociażby z danych znanej i renomowanej niemieckiej firmy Statista (należącej do koncernu reklamowego Stroer i specjalizującej się w gromadzeniu oraz analizowaniu danych rynkowych i konsumenckich), wpisując na jej platformie internetowej Statista.com hasło: „Top 100 companies from all industry” wraz z anglojęzyczną nazwą danego kraju (np. Top 100 Companies from all industry Germany). Wprawdzie te listy na Statista.com nie zawsze są pełne (w przypadku niektórych krajów brakuje w nich części największych firm), ale i tak dobrze i wiarygodnie oddają to, jaka część największych firm działających w krajach zachodnich to przedsiębiorstwa rodzime – pisze Jacek Krzemiński.

Lista pokazująca, jaka część największych firm w Polsce to przedsiębiorstwa z polskim kapitałem – przygotowana została przez portal polskiemarki.info na podstawie tegorocznego zestawienia największych firm w Polsce, opracowanego przez portal Money.pl: https://www.money.pl/ranking-firm/2021/ (zestawienie Money.pl powstało m.in. na podstawie ankiet przesłanych do prawie 2,5 tys. firm działających w naszym kraju i jeśli brakuje w nim jakiegoś przedsiębiorstwa, które powinno tam się znaleźć, to dlatego, że nie przekazało ono swoich danych, potrzebnych do tego, by trafić do owego rankingu):

PKN Orlen – kapitał polski – roczne przychody: 97 mld zł Jeronimo Martins – sieć handlowa Biedronka – kapitał zagraniczny (portugalski) – 61,3 mld zł PGE – kapitał polski – 46,4 mld zł PGNiG – kapitał polski – 39,9 mld zł Eurocash – kapitał zagraniczny (portugalski) – 25,6 mld zł KGHM Polska Miedź – kapitał polski – 24,6 mld zł Cinkciarz.pl – kapitał polski – 24,5 mld zł Lidl Polska – kapitał zagraniczny (niemiecki) – 23,4 mld zł Tauron – kapitał polski – 21,2 mld zł Lotos – kapitał polski – 21,1 mld zł Volkswagen Poznań – kapitał zagraniczny – 18,6 mld zł ENEA – kapitał polski – 18,5 mld zł Arcelor Mittal Polska – kapitał zagraniczny (hinduski) – 17,3 mld zł Volkswagen Group Polska – kapitał zagraniczny (niemiecki) – 15,5 mld zł Totalizator Sportowy – kapitał polski – 15,47 mld zł Lewiatan – franczyzowa sieć handlowa należąca do firmy Eurocash – kapitał zagraniczny (franczyzobiorcami Lewiatana są jednak polscy przedsiębiorcy) – 14,2 mld zł Energa – kapitał polski – 12,9 mld zł Asseco – kapitał polski – 12,3 mld zł BP Europa SE – kapitał zagraniczny (brytyjski) – 12,1 mld zł Grupa Polsat – kapitał polski – 12 mld zł AB – kapitał polski – 11,9 mld zł Orange Polska – kapitał zagraniczny (francuski) – 11,8 mld zł Philip Morris Polska – kapitał zagraniczny (amerykański) – 11,4 mld zł Auchan Polska – kapitał zagraniczny (francuski) – 11 mld zł Grupa Azoty – kapitał polski – 10,72 mld zł Kaufland – kapitał zagraniczny (niemiecki) – 10,7 mld FCA (Fiat Chrysler Automobiles) Bielsko-Biała – kapitał zagraniczny (włosko-amerykański) – 10,5 mld zł Pelion – kapitał polski – 10,22 mld zł Żabka – kapitał zagraniczny (czeski) – 10,19 mld zł Dino – kapitał polski – 10,1 mld zł Grupa PKP – kapitał polski – 9,98 mld zł PGL Lasy Państwowe – kapitał polski – 9,97 mld zł Grupa Bosch Polska – kapitał zagraniczny (niemiecki) – 9,8 mld zł LGE Electronics Mława – kapitał zagraniczny (koreański) – 9,55 mld zł PSE – kapitał polski – 9,5 mld zł Neuca – kapitał polski – 9,3 mld zł Grupa Canpack – kapitał zagraniczny (amerykański) – 9,22 mld zł Intercars – kapitał polski – 9,21 mld zł Rossmann SDP – kapitał zagraniczny (niemiecki) – 8,86 mld zł Budimex – kapitał zagraniczny (hiszpański) – 8,56 mld zł Carrefour Polska – kapitał zagraniczny (francuski) – 8,25 mld zł JSW – kapitał polski – 8,1 mld zł LPP – kapitał polski – 8 mld zł Animex – kapitał zagraniczny (chiński) – 7,95 mld zł Castorama Polska – kapitał zagraniczny (brytyjski) – 7,9 mld zł Tesco – kapitał zagraniczny (brytyjski) – 7,88 mld zł TERG – sieć handlowa Media Expert – kapitał polski – 7,81 mld zł Grupa Muszkieterów – kapitał zagraniczny (francuski) – 7,8 mld zł BSH – kapitał zagraniczny (niemiecki) – 7,5 mld zł JTI (Japan Tobacco International) Polska – kapitał zagraniczny (japoński) – 7,2 mld zł P4 – operator sieci Play – kapitał zagraniczny (francuski) – 7,16 mld zł PGG (Polska Grupa Górnicza) – kapitał polski – 7,02 mld zł Poczta Polska – kapitał polski – 7 mld zł Samsung Electronics Polska – kapitał zagraniczny (koreański) – 6,8 mld zł Grupa Also (oddział w Polsce) – kapitał zagraniczny (szwajcarski) – 6,7 mld zł T-Mobile Polska – kapitał zagraniczny (niemiecki) – 6,46 mld zł Makro Cash & Carry – kapitał zagraniczny (brytyjski) – 6,42 mld zł Polkomtel – operator sieci Plus – kapitał polski – 6,4 mld zł Volkswagen Motor Polska – kapitał zagraniczny (niemiecki) – 6,24 mld zł Pepco – kapitał zagraniczny (południowoafrykański) – 6,2 mld zł Boryszew – kapitał polski – 6,16 mld zł Toyota PPCL – kapitał zagraniczny (japoński) – 6 mld zł Imperial Tobacco Polska – kapitał zagraniczny (brytyjski) – 5,8 mld zł CCC – kapitał polski – 5,78 mld zł CEDC – kapitał zagraniczny (rosyjski)– 5,774 mld zł Viterra Polska – kapitał zagraniczny (szwajcarski) – 5,77 mld zł Mercedes-Benz – kapitał zagraniczny (niemiecki) – 5,74 mld zł Mlekovita – kapitał polski – 5,6 mld zł Cargill Poland – kapitał zagraniczny (amerykański) – 5,48 mld zł Electrolux – kapitał zagraniczny (szwedzki) – 5,45 mld zł Strabag – kapitał zagraniczny (austriacko-rosyjski) – 5,28 mld zł Synthos – kapitał polski – 5,224 mld zł Maspex – kapitał polski – 5,216 mld zł Circle K Polska – kapitał zagraniczny (kanadyjski) – 5,151 mld zł BASF Polska – kapitał zagraniczny (niemiecki) – 5,148 mld zł Saint-Gobain Polska – kapitał zagraniczny (francuski) – 4,92 mld zł PGF (Polska Grupa Farmaceutyczna) – kapitał polski – 4,91 mld zł Michelin Polska – kapitał zagraniczny (francuski) – 4,87 mld zł Renault Polska – kapitał zagraniczny (francuski) – 4,85 mld zł Unimot – kapitał polski – 4,82 mld zł Shell Polska – kapitał zagraniczny (brytyjsko-holenderski) – 4,815 mld zł Anwim – kapitał polski – 4,81 mld zł IKEA Retail Polska – kapitał zagraniczny (szwedzki) – 4,8 mld zł Veolia Polska – kapitał zagraniczny (francuski) – 4,76 mld zł IKEA Property Poland – kapitał zagraniczny (szwedzki) – 4,71 mld zł Sokołów – kapitał zagraniczny (duński) – 4,7 mld zł SM Mlekpol – kapitał polski – 4,5 mld zł Kompania Piwowarska – kapitał zagraniczny (południowoafrykański) – 4,46 mld zł Stokrotka – kapitał zagraniczny (litewski) – 4,3 mld zł PKP Cargo – kapitał polski – 4,24 mld zł Elemental Holding – kapitał polski – 4,2 mld zł Allegro – kapitał zagraniczny (międzynarodowy) – 4 mld zł Mowi Poland – kapitał zagraniczny (norweski) – 3,96 mld zł Netto – kapitał zagraniczny (duński) – 3,95 mld zł Valeo – kapitał zagraniczny (francuski) – 3,94 mld zł Żywiec – kapitał zagraniczny (holenderski) – 3,8 mld zł Amazon Polska – kapitał zagraniczny (amerykański) – 3,67 mld zł ZF Automotive System – kapitał zagraniczny (niemiecki) – 3,6 mld zł Volvo Polska – kapitał zagraniczny (chiński) – 3,56 mld zł Grupa Kęty – kapitał polski – 3,55 mld zł

