Ukraińskie F-16 serwisowane w Polsce?

Polska nie będzie bazą dla myśliwców F-16, które Ukraina otrzyma z Zachodu, ale może być miejscem ich serwisowania – uważa Iwan Kyryczewski, ukraiński ekspert wojskowy z serwisu Defence Express.

Wcześniej dowódca wojsk lotniczych Sił Powietrznych Ukrainy, generał Serhij Hołubcow oświadczył, że część myśliwców F-16, które nadejdą z Zachodu, będzie przechowywana w bezpiecznych bazach poza terytorium jego kraju.

Te samoloty będą nam potrzebne do działania na linii frontu, a ona znajduje się bardzo daleko od Polski. Polska może być natomiast miejscem, w którym F-16 będą serwisowane – przekonuje Kyryczewski.

Ekspert przypomniał, że w listopadzie ubiegłego roku podsekretarz obrony USA ds. zakupów William A. LaPlante podał, że serwisowanie ukraińskich F-16 będzie odbywać się w Polsce.

Tego komunikatu media praktycznie nie zauważyły, a on wiele wyjaśnia - podkreślił.

Ekspert tłumaczył, że samoloty F-16 wymagają serwisu po 400 godzinach eksploatacji w powietrzu, a zatem położona w sąsiedztwie Ukrainy Polska nadaje się do wypełniania takich zadań.

Kyryczewski ocenił, że przechowywanie F-16 za granicą i posyłanie ich do wykonywania zadań na terytorium Ukrainy jest niemożliwe ze względu na zapotrzebowanie paliwowe tych maszyn.

Kolejną sprawą jest polityczna kwestia ewentualnego stacjonowania ukraińskich samolotów za granicą.

Chodzi o to, czy kraj, który zgodziłby się na to, gotów byłby bezpośrednio zaangażować się w konflikt z Rosją, bo tak zostałoby to odebrane w Moskwie – powiedział ukraiński ekspert.