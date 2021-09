Lotos ma chętnego na prawie 400 stacji. Jest nim Circle K

Jesteśmy zainteresowani możliwością przejęcia części biznesu, który objęty jest środkami zaradczymi Komisji Europejskiej - mówi Michał Ciszek, prezes Circle K Polska, w wywiadzie dla wnp.pl, na który powołuje się portal businessinsider.com.pl. Chodzi o 389 stacji paliw pod szyldem Lotosu. Zgodnie z wytycznymi KE, w procesie fuzji z PKN Orlen gdańska rafineria musi je odsprzedać

Patrzymy na Polskę jako na strategiczny rynek zarówno na poziomie europejskim, jak i globalnym. Chcemy się tu rozwijać i wzmacniać naszą pozycję - dodaje cytowany przez portal businessinsider.com.pl Michał Ciszek, prezes polskiej filii kanadyjskiego koncernu.

Jak czytamy, Komisja Europejska w lipcu wydłużyła do 14 listopada br. termin na realizację środków zaradczych. Jednym z nich jest zbycie 30 proc. udziałów w rafinerii Lotos oraz towarzyszącego im dużego pakietu praw zarządczych. Dzięki temu kupujący zyskałby blisko połowę produkcji oleju napędowego i benzyny Lotosu, oraz zapewniłby sobie dostęp do ważnej infrastruktury magazynowania i logistycznej.

Następny warunek to sprzedaż aż dziewięciu składów paliw, a przejąć je miałby niezależny operator logistyki. Jako warunek udzielenia zgody na fuzję KE wyznaczyła także wybudowanie nowego terminalu importowego dla paliwa do silników odrzutowych w Szczecinie. Po ukończeniu budowy zostałby on przekazany nowemu operatorowi.

KE nakazała też sprzedaż 389 stacji paliw w Polsce, stanowiących około 80 proc. sieci Lotos, oraz „sprzedaż 50 proc. udziału Lotosu w spółce joint venture z BP, zajmującej się obrotem paliwem do silników odrzutowych” – czytamy na portalu businesinsider.com.pl. To nie koniec. Kolejnym warunkiem jest udostępnienie konkurentom w Czechach do 80 tys. ton paliwa rocznie przeznaczonego do silników odrzutowych na zasadach otwartej procedury przetargowej, a także sprzedaż dwóch zakładów produkcyjnych bitumu w Polsce.

