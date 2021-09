Czy PiS zapomniał o młodych? Wiceminister punktuje

Gościem Maksymiliana Wysockiego podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu był Piotr Mazurek, pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej. Panie ministrze, porozmawiajmy dziś o młodzieży i o pieniądzach, ale nie tylko o pieniądzach, w kontekście Campusu Polska Przyszłości, chociaż to już było

MW: Czy polska młodzież dla rządu nadal jest ważna?

Piotr Mazurek: Zdecydowanie jest bardzo ważna, i w tej chwili za rządów premiera Morawieckiego, za rządów Prawa i Sprawiedliwości pokazujemy to bardzo mocno konkretnymi działaniami. Kampus Przyszłości Rafała Trzaskowskiego, z tego co słyszę w mediach, zgromadził około tysiąca osób, głównie z jednego tylko środowiska, związanego z opozycją, natomiast tysiąc osób to mamy w jednym województwie często w ramach naszych konsultacji, które od lutego rząd polski przeprowadza we wszystkich regionach, po to żeby w sposób partycypacyjny rozmawiać z młodymi ludźmi o stworzeniu nowej strategii na rzecz właśnie młodego pokolenia.

Czy te konsultacje z młodymi rząd robi w sposób właściwy? Czy Rady, zapraszanie ich do partycypowania w takie formie, w jakiej są zapraszani, mimo że od czasu obecnego rządu to się zaczęło, czy to jest właściwe i atrakcyjne dla młodych? Bo młodzi wydaje się właśnie chcą takiego showu, chcą takiego campusu, chcą takiej kuźni, wymiany różnych poglądów, zderzenia ich. Chcą czegoś na kształt Tedeksu. Tedex to są konferencje bardzo popularne już teraz na całym świecie.

Piotr Mazurek: Ja nie widzę wcale sukcesu Campusu Przyszłości Rafała Trzaskowskiego

