Liderzy biznesu w Karpaczu. Podsumowują Forum Ekonomiczne

Pod hasłem „Europa w poszukiwaniu przywództwa” we wtorek ruszyło jubileuszowe XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu. W trwającym do czwartku wydarzeniu wzięło udział ok. 3 tys. osób, w tym przedstawiciele polskiego rządu i goście z zagranicy

Forum jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, gdzie nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania.

Dużo o zdrowiu

Jednym z głównych aspektów poruszanych na tegorocznym Forum Ekonomiczne w Karpaczu było zdrowie. W szerokim zakresie pojawiała się Telemedycyna, która rozwinęła skrzydła w ostatnim roku.

PFR i Pekao uruchamiają program finansowania inwestycji w OZE wartości 1 mld zł

Przedstawiciele PFR i Banku Pekao ogłosili we wtorek podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu zamiar wspólnego finansowania projektów OZE, które nie posiadają wsparcia np. z wygranych aukcji. Podstawą finansowania ma być ryzyko rynkowe.

Ułatwi on finansowanie m. in. samorządom i przedsiębiorcom z niższym zaangażowaniem kapitałowym, których przychody bazują na ryzyku rynkowym. Zielone inwestycje dla biznesu, o wartości 1 mld zł, są szansą na realizację większych projektów i szybszy zwrot z inwestycji z kapitału. To nasza kolejna inicjatywa realizująca założenia strategii ESG, której pilotaż zapowiedzieliśmy podczas Forum Ekonomiczne - podkreśla wiceprezes Pekao Magdalena Zmitrowicz. Realizując nasze założenia strategii ESG, podczas Forum Ekonomiczne w Karpaczu wspólnie z Polski Fundusz Rozwoju S.A. zapowiedzieliśmy uruchomienie nowego programu finansowania w OZE, który zwiększy dostępność zielonej energii, a także dynamikę rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Będzie to miało bezpośrednie przełożenie na atrakcyjność krajowej gospodarki na rynkach międzynarodowych - dodaje Kwieciński.

W Karpaczu o sztucznej inteligencji

Podczas XXX. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, AI Law Tech Foundation i Microsoft przedstawili raport „Iloraz Sztucznej Inteligencji vol 4. Potencjał Sztucznej Inteligencji w Sektorze Ochrony Zdrowia”. Jest to kompleksowy zbiór opinii i rekomendacji ekspertów: lekarzy, specjalistów i ludzi nauki, którzy prezentują konkretne zastosowania AI w praktyce lekarskiej i pracy placówek opieki zdrowotne. Wnioski raportu zostały poddane dyskusji w trakcie panelu, w którym udział wzięli m.in. Adam Niedzielski, Minister Zdrowia, Filip Nowak, Prezes NFZ oraz Tomasz A. J. z Microsoft - informuje Anna Klimczuk z Microsoft na Linkedin.

PAP/KG