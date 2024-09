"Rosja i Niemcy". Antoni Macierewicz o strategii geopolitycznej

Rosja chce dziś zdominować tę część Europy, która nie będzie zdominowana przez Niemcy – powiedział we wtorek podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu poseł PiS, były szef MON Antoni Macierewicz.

Wiceprezes PiS wziął udział we wtorek w panelu dyskusyjnym „Strategia geopolityczna dla Europy Środkowej” zorganizowanym w ramach bloku Europa Karpat, który jest częścią obywającego się w Karpaczu Forum Ekonomicznego.

Podział na dominację Niemiec i Rosji?

Macierewicz przekonywał, że według przyjętej przez Rosję doktryny państwo to dąży do „dominacji w tej części Europy, która nie będzie zdominowana przez Niemcy”.

To nie ulega wątpliwości. Różnie jest to przywoływane przez stanowisko rosyjskie, ale generalnie rzecz biorąc mowa o terenie nowego zakresu opanowana Ukrainy, ale także zdominowania przez wojsko pozostałych terytoriów, w tym także przy najmniej 50 kilometrów Polski – mówił poseł PiS.

Niemieccy politycy i publicyści

Jak zaznaczył, rosyjska koncepcja dominacji jest „aprobowane de facto, choć w różny sposób, na różnym poziomi przez polityków i publicystów niemieckich, którzy realizowali dominację niemiecko-rosyjską w latach 2007-2014”.

Ważne słowa!

„To była realizacja zarówno w wymiarze gospodarczym, politycznym i w wymiarze militarnym. Rok 2014 zawiesił to działania, ale dziś, zwłaszcza publicyści, ale też niektórzy politycy, wracają, po zawarciu układu przerywającego obecną wojnę, do sojuszy z Federacją Rosyjską. Taki jest kierunek polityki niemieckiej” – ocenił Macierewicz.

Poseł PiS zwrócił też uwagę na „fenomen” walki jaką prowadzą Ukraińcy z rosyjskim najeźdźcą.

Nigdy w przeciągu ostatnich kilkuset lat naród ukraiński nie walczy w sposób tak skuteczny, tak zdecydowany i tak zdeterminowany. Od czasów II wojny światowej Rosja nie była w sytuacja tak daleko idącego problemu militarnego, w jakim jest dziś dzięki determinacji narodu ukraińskiego – zauważył Macierewicz.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

pap, jb

