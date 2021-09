Huawei Watch GT 2 – inteligentny zegarek dla każdego

Inteligentne zegarki goszczą na rękach coraz większej liczby osób. Jednym z popularniejszych wyborów wśród klientów jest Huawei Watch GT 2. Z tego powodu dziś przyjrzymy się właśnie temu modelowi

Bo liczą się możliwości

Tradycyjne zegarki coraz częściej ustępują swojemu następcy. Inteligentne modele potrafią pomóc ich właścicielom w codziennym życiu – nie służą jedynie do podania godziny. Dzięki urządzeniom takim jak Huawei Watch GT 2 możemy prowadzić rozmowy czy słuchać ulubionej muzyki.

Warto zaznaczyć, że menu zawiera następujące pozycje:

ćwiczenie; rejestr ćwiczeń; status ćwiczeń; tętno; aktywność; sen; stres; ćwiczenia oddechowej; kontakty, muzyka; barometr; kompas; wiadomości; pogoda; stoper; minutnik; latarka; znajdź telefon; ustawienia.

Ewidentnie jest to urządzenie, które przypadnie do gustu osobom lubiącym aktywność fizyczną. Zestaw ćwiczeń w menu zawiera następujące pozycje:

treningi biegowe; bieganie w terenie; bieganie na bieżni; marsz w terenie; marsz na bieżni; kolarstwo; rower stacjonarny; pływanie na basenie; otwarte wody; wspinaczka; wędrówka piesza; bieg przełajowy; triathlon; orbitrek ergometr; inne.

Inteligentny smartwatch może dosłownie monitorować nasze codzienne życie. Dzięki niemu lepiej kontrolujemy nasz rytm dnia. Z tego powodu urządzenie cieszy się dużą popularnością nie tylko wśród sportowców, ale również przedsiębiorców, którzy cenią sobie dużą funkcjonalność.

To, co również jest silnym argumentem za modelem ze stacji Huawei jest rewolucja w zarządzaniu energią. Urządzenie bazuje na procesorze Kirin A1, który specjaliści opracowali z myślą o smartwatchach. Dzięki użytej technologii jesteśmy w stanie korzystać z zegarka bez przerwy przez dwa tygodnie. Jest to idealna opcja dla osób, które doceniają wytrzymałą baterię.

Wariant 46 mm (Sport, Classic): Wymiary: 45,9 x 45,9 x 10,7 mm; Obwód nadgarstka: 14 – 21 cm; Waga: ok. 41 g (bez paska); Koperta: kolor czarny lub srebrny, materiały metal + tworzywo sztuczne; Pasek: czarny silikonowy i brązowy skórzany; Ekran: 1,39″ AMOLED 454 x 454 px HD; GPS/GLONASS; Bluetooth: BT5.1, BLE/BR/EDR; Czujniki: akcelerometr, żyroskop, czujnik pola magnetycznego, pulsometr, czujnik światła, barometr; Czas pracy: 14 dni w przypadku typowego użytkowania (pulsometr, 90 min treningu tydz., 30 minut odtwarzania muzyki tydz.); Wodoodporność: 5 ATM; Technologia TruSleepTM 2.0; TruRelaxTM; całodzienne monitorowanie aktywności; TruSeen 3.5; W zestawie: zegarek, stacja ładująca, kabel do ładowania, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna. Warto podkreślić, że Huawei Smartwatch GT 2 cechuje się minimalistycznym wyglądem, który z miejsca trafił w gusta klientów. Urządzenie zachwyca harmonijnym wzornictwem. Co również istotne, smartwatch jest wygodny w noszeniu. Dzieje się tak za sprawą wysepkowej konstrukcji tyłu i miękkiego, dobrze wentylowanego silikonowego paska.

Huawei Watch GT 2 – przydatne urządzenie w niewygórowanej cenie

Omawiany model kupimy za około 600 zł. Nie jest to wygórowana cena, zważywszy na możliwości urządzenia. Zyskujemy bowiem produkt, który dyskretnie wkomponowuje się w styl naszego życia. Zegarek przez całą dobę ułatwia nam naszą codzienność, w każdej chwili oferując całą gamę możliwości. Można powiedzieć, że nabywając smartwatcha wyposażamy się w przenośnego asystenta, którego zawsze będziemy mieć pod ręką. Osoby aktywne fizycznie zyskują dodatkowo osobistego trenera personalnego – Huawei Watch GT 2 monitoruje naszą aktywność, zachęcając nas do budowania lepszej kondycji i poprawiania naszych osiągów. Wszystko za sprawą technologii TruSeen 3,5, która jest w stanie rejestrować na bieżąco nasze tętno.

Z tym smartwatchem zdecydowanie będziesz w stanie wejść na wyższy poziom swojego życia! Jan Strychacz