Borys: w zarządzaniu kluczowe są: profesjonalizm, współpraca i poczucie odpowiedzialności

W zarządzaniu dużą organizacją, zwłaszcza publiczną, kluczowym elementem jest kultura organizacyjna oparta o profesjonalizm, współpracę i poczucie odpowiedzialności – ocenił Paweł Borys, prezes PFR, podczas Kongresu Polska Wielki Projekt

W dyskusji o sztuce zarządzania publicznego, szef PFR wskazał, że trzeba mieć świadomość, że państwo to nie korporacja, choć oczywiście w pewnych sferach jak np. organizacja, państwo może się uczyć od biznesu jak skutecznie osiągać cele.

Jak podkreślił Borys, sprawne państwo skutecznie realizuje usługi publiczne, osiąga ważne cele w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia , edukacji czy gospodarki. „I żeby można było to zrobić to podobnie jak firma, państwo musi zaplanować, często na wiele lat do przodu, polityki publiczne, i strategię ich sprawnej realizacji” - wyjaśnił.

Dodał, że w przyśpieszającym świecie, pojawia się forma pośrednia, czyli odchodzenie od planowania na 5 - 10 lat z raportowaniem, na rzecz działań elastycznych, zwinnych do wprowadzania zadań na bieżąco, wprowadzając zmiany w organizacji bez planowania.

Wskazał, że z jego doświadczenia w zarządzaniu dużą organizacją, zwłaszcza publiczną, ważna jest sprawność organizacyjna, której kluczowym elementem jest kultura organizacyjna oparta o profesjonalizm, o współpracę i poczucie odpowiedzialności. Dodał, że buduje się to poprzez właściwą rekrutacje ludzi, szkolenia i rozwój kompetencji.

„W skali państwa oczywiście trudniej to zrobić, jak ma się małą organizację, znacznie łatwiej wprowadzić kulturę organizacji, przy czym nie da się jej zadekretować” - zaznaczył.

Jak podkreślił, ważnym elementem sprawnej organizacji jest przywództwo, ale metody zarządzania oparte o dużą hierarchię przegrywają we współczesnym świecie. Zdaniem szefa PFR, kluczowe jest żeby osoby na jak najniższym poziomie identyfikowały się z celami organizacji, oraz miały łączność z przedstawicielami innych szczebli.

Dodał, że element hierarchiczności w administracji jest naturalny, ale tam, gdzie jak największa liczb osób jest zaangażowana, łatwiej osiągać cele. Zwrócił przy tym uwagę, że organizacja nie jest do końca demokracją.

Jak zaznaczył, w zarządzaniu, zwłaszcza organizacjami publicznymi ważne jest, żeby ludzie nie bali się podejmować decyzji w obawie przed kontrolą czy odpowiedzialnością. Mówił też o akceptacji porażki. „W administracji jest to szczególne widocznie, tam ludzie nie ryzykują, bo boją się porażki, a bez zaakceptowania tego nie wykreujemy lidera” - powiedział.

Według Borysa, nie można pominąć kwestii umiejętnością zarządzania informacją w administracji, oraz jej zdolności do zarządzania różnymi danymi, tak potrzebnymi do skutecznego planowania. „W tej kwestii nie tylko Polska ma wiele do nadrobienia, bo to kluczowe do budowania sprawnego państwa” - ocenił.

