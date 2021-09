Facebook ogłasza ważną dla regionu inwestycję w Polsce

Facebook wspólnie z firmą Telus International otworzy w Gdańsku „Centrum operacyjne” - centrum wsparcia dla małych i średnich firm z Europy Środkowo-Wschodniej. Centrum początkowo będzie zatrudniać 80 osób, w ciągu kilku lat liczba pracowników wzrośnie do kilkuset.

Zacznijmy może od pytania, które zadaję wszystkim największym firmom technologicznym – budowanie Polskiej Doliny Cyfrowej, czyli regionalnego centrum biznesu cyfrowego w Polsce. Rok temu ogłaszano wielkie ambicje i wielkie oczekiwania. Czy to się dzieje? – rozpoczął rozmowę z Jakubem Turowskim, dyrektorem ds. polityki publicznej w Europie Środkowo-Wschodniej w Facebooku Maksymilian Wysocki, redaktor zarządzający portalu wGospodarce.pl.

Polska już jest hubem Facebooka dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Ale dzisiaj możemy ogłosić kolejny krok, który pomoże we wspieraniu małych i średnich firm w całym regionie – powiedział Jakub Turowski. Jego zdaniem Facebook jest doskonałą platformą pozwalającą na demokratyzowanie marketingu.

Obecnie, każda nawet najmniejsza firma dzięki FB może docierać do swoich klientów - stwierdził Jakub Turowski.

Facebook wspólnie z firmą Telus International otworzy w Gdańsku „Centrum operacyjne” - centrum wsparcia dla małych i średnich firm z Europy Środkowo-Wschodniej. Centrum początkowo będzie zatrudniać 80 osób (w ciągu kilku lat liczba pracowników wzrośnie do kilkuset), a pracownicy centrum udzielać będą wsparcia w kilku językach w obszarze: poszukiwania nowych klientów, zoptymalizowaniu kampanii marketingowych i rozwijaniu biznesów poprzez wszystkie aplikacje należące do rodziny Facebooka - Instagram, Facebook, Messenger i WhatsApp – poinformował Jakub Turowski, dyrektor ds. polityki publicznej w Europie Środkowo-Wschodniej, Facebook.

Podczas „Wywiadu Gospodarczego” Jakub Turowski podkreślił, że polskie małe i średnie przedsiębiorstwa radzą sobie lepiej niż większość firm na świecie.

Trwająca od półtora roku pandemia odciska silne piętno na gospodarkach, jednak polskie przedsiębiorstwa radzą sobie lepiej niż większość firm na świecie. Idzie odwilż pocovidowa. To kluczowy wniosek jaki płynie z raportu “State of Small Business” opublikowanego właśnie przez Facebooka. W zrealizowanym w lipcu i sierpniu badaniu, 92 proc. ankietowanych na Facebooku firm zadeklarowało, że nadal prowadzi działalność. To wyraźnie więcej niż średnia światowa wynosząca 82 proc, a także o 8 punktów procentowych więcej niż w poprzednim badaniu zrealizowanym w lutym, w szczycie obostrzeń pandemicznych. Polskie przedsiębiorstwa również rzadziej decydowały się na redukcję zatrudnienia w związku z pandemią. Taką konieczność zadeklarowało 19 proc. firm, podczas gdy średnia światowa to aż 36 proc. – stwierdził Jakub Turowski

W raporcie daje się także zauważyć z jednej strony poprawę wyników w stosunku do poprzedniej edycji, a z drugiej rosnące zmęczenie pandemią i niepewność odnośnie do przyszłości. 29 proc. polskich przedsiębiorców zaobserwowało zwiększenie obrotów (+12 p.p. w stosunku do badania z lutego) w ostatnich miesiącach, ale jednocześnie 23 proc. ankietowanych przedsiębiorstw (+10 p.p.) spodziewa się problemów z płynnością finansową, a 44 proc. wyraża obawę o popyt na towary i usługi w nadchodzącym okresie (+8 p.p.). Ogółem w Polsce 52 proc. pytanych ma pewność, że ich firma przetrwa kolejne 12 miesięcy. To nieco więcej niż średnia światowa wynosząca 48 proc.

Już do 88 proc. wzrósł odsetek małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystujących narzędzia cyfrowe do reklamy, sprzedaży, kontaktu z klientami, a także analizy swoich wyników czy nawet rekrutowania pracowników. Jednocześnie z raportu jasno wynika, że firmy wykorzystujące do sprzedaży narzędzia cyfrowe lepiej radzą sobie w czasie pandemii. W Polsce 36 proc. ankietowanych firm zadeklarowało, że co najmniej 1/4 sprzedaży zawdzięczają narzędziom cyfrowym. Żyjemy w naprawdę bardzo przedsiębiorczym regionie – powiedział Jakub Turowski

Ostatnia edycja badania „State of Small Business” została zrealizowana w lipcu i sierpniu 2021 roku, w 30 krajach, na grupie 35 tysięcy osób kierujących małymi i średnimi firmami. Jest kontynuacją badania rozpoczętego w maju 2020 roku, które ma na celu zrozumienie wyzwań i potrzeb przedsiębiorców w czasie pandemii COVID-19.

RO