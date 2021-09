Grupa Polsat Plus i Zygmunt Solorz chcą skupić akcje za 2,9 mld zł

Grupa Polsat Plus podpisała ze swoim większościowym akcjonariuszem Zygmuntem Solorzem i jego spółką Reddev porozumienie dotyczące wspólnego nabywania akcji w ramach wezwania.

Chcą nabyć 82,9 mln walorów po 35 zł za akcję. - Zdaję sobie sprawę, że w obliczu wyzwań, których chcemy się podjąć, część spośród obecnych akcjonariuszy może nie mieć intencji dalszego pozostawania inwestorami Grupy - komentuje Solorz.- podają wirtualnemedia.pl.

Grupa Polsat Plus (do sierpnia br. działająca pod nazwą Cyfrowy Polsat) w ramach porozumienia z Zygmuntem Solorzem i jego spółką Reddev Investments Limited w ramach wezwania chcą kupić maksymalnie 82,904 mln akcji Grupy Polsat Plus po 35 zł za sztukę. Wezwanie ma zostać ogłoszone we wtorek 28 września. Zarząd Grupy Polsat Plus szacuje, iż całościowy koszt wezwania nie przekroczy łącznej kwoty 2,93 mld zł.

Rada nadzorcza Grupy Polsat Plus wyraziła zgodę na ogłoszenie wezwania, pozyskanie zabezpieczenia oraz zawarcie porozumienia. Zgodnie z porozumieniem podmiotami nabywającymi akcje w ramach wezwania będą Reddev oraz Grupa Polsat Plus.

Nabycie akcji w ramach wezwania będzie uwarunkowane podjęciem przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji oraz utworzenia kapitału rezerwowego w kwocie co najmniej 2,91 mld zł.

Zdaję sobie sprawę, że w obliczu wyzwań, których chcemy się podjąć, część spośród obecnych akcjonariuszy może nie mieć intencji dalszego pozostawania inwestorami Grupy. Może uznać, że skoro Grupa osiągnęła pewien etap rozwoju, to mogą chcieć wyjść ze swojej inwestycji, nie widząc się jako akcjonariusze Grupy, rozwijającej swoją działalność również w nowych obszarach. Stąd moja propozycja, która umożliwi sprzedaż akcji po godziwej cenie, którą wspólnie dotychczas zbudowaliśmy - wyjaśnił Zygmunt Solorz w oświadczeniu.

Podkreślił, że Grupa Polsat Plus jest obecnie w bardzo ważnym momencie.

Nasi klienci mierzą się z nowymi wyzwaniami, a nowe wyzwania zawsze stwarzają nowe szanse. Będę namawiał Grupę na podjęcie tych wyzwań i otwarcie się również na nowe obszary biznesu. Chcę przy tym zadeklarować, że moja wizja rozwoju Grupy ma na celu wyłącznie dalsze jej wzmocnienie i podniesienie wartości dla akcjonariuszy w nadchodzących latach - stwierdził.

Zygmunt Solorz jest właścicielem nie tylko Grupy Polsat Plus, jest też większościowym akcjonariuszem Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin i Elektrimu oraz jedynym akcjonariuszem Plus Banku, ma też udziały w wielu mniejszych spółkach. Zasiada w radach nadzorczych części z nich.

wirtualnemedia.pl/gr