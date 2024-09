Zygmunt Solorz: odwołam dzieci ze spółek Grupy Polsat Plus!

Założyciel, główny akcjonariusz Grupy Polsat Plus, Zygmunt Solorz, w datowanym na 26 września liście do pracowników, do którego dotarła PAP, zapowiedział działania, których konsekwencją ma być odwołanie jego dzieci z władz spółek Grupy. Fakt rozesłania takiego listu potwierdził rzecznik Grupy Polsat Plus Tomasz Matwiejczuk.

W swoim liście Zygmunt Solorz pisze, że w ostatnim czasie zdał sobie sprawię, że „angażowanie na obecnym etapie (…) dzieci w zarządzanie firmami nie przyczynia się do ich większej stabilności, ani do budowania lepszej przyszłości”. Dlatego – jak napisał – postanowił zmienić sytuację i podjąć działania w celu odwołania w najbliższych tygodniach swoich dzieci z władz odpowiednich spółek.

Dwóch synów i córka

Syn Zygmunta Solorza, Tobias Solorz, jest wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Grupy Polsat Plus. Przewodniczącym Rady jest sam Zygmunt Solorz. Z kolei drugi syn, Piotr Żak, piastuje stanowisko prezesa Telewizji Polsat. Solorz ma jeszcze córkę Aleksandrę Żak.

Osobliwy list do zarządów i rad nadzorczych

W oświadczeniu skierowanym do pracowników Grupy Zygmunt Solorz potwierdza, że jego dzieci wysłały do zarządów i rad nadzorczych spółek Grupy list, który został upubliczniony (napisała o nim w dzisiejszym wydaniu „Gazeta Wyborcza” i portal gazeta.pl). Według niej, trójka dzieci Zygmunta Solorza zaalarmowała menedżerów czterech najważniejszych firm biznesmena, że dobro tych spółek jest zagrożone przez osoby, które chcą przejąć kontrolę nad biznesem.

Utrudniony kontakt i rzekoma choroba

Według gazety, w liście synowie i córka Solorza informują, że kontakt z ich ojcem od dłuższego czasu jest utrudniony z powodu choroby i że obecnie nie mają pewności, gdzie on przebywa. Dalej, jak pisze „GW”, dzieci Solorza „uczulają kadrę menedżerską, by ostrożnie przyjmowała polecenia wydawane przez osoby, których niedawno nabyte uprawnienia w tym zakresie mogą budzić wątpliwości”, oraz by „wstrzymali się z podpisywaniem dokumentów, „których legalności nie mogą być pewni”.

Zalecają też ostrożność przy decyzjach dotyczących podmiotu o nazwie TiVi Foundation z Liechtensteinu – to największy akcjonariusz Grupy Polsat Plus, poprzez TiVi Foundation Zygmunt Solorz kontroluje prawie 60,5 proc. akcji spółki.

Ostry konflikt z macochą

Według gazety, dzieci Zygmunta Solorza są „w ostrym sporze z Justyną Kulką”, obecną partnerką ich ojca, a od marca br. jego żoną”. Justyna Kulka jest też wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Grupy Polsat.

Jakie firmy kontroluje Grupa Polsat Plus?

Grupa Polsat Plus, za pośrednictwem Grupy Cyfrowy Polsat, kontroluje m.in. w 100 proc. telekomunikacyjne firmy Polkomtel i Netię oraz Telewizję Polsat i Grupę Interia.pl. Ma też kontrolne udziały w energetycznej grupie ZE PAK oraz w firmie deweloperskiej Port Praski.

