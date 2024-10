Trwa walka o imperium Solorza. Dzieci wysyłają pisma

Spółki Cyfrowy Polsat i ZE PAK należące do Grupy Polsat otrzymały pisma od przedstawicieli prawnych synów i córki Zygmunta Solorza informujących o tymczasowych zabezpieczeniach sądowych - poinformowały w piątek zarządy obu spółek. Jak podano, wydane zabezpieczenia nie mają w Polsce mocy.

Zarząd Cyfrowego Polsatu poinformował, że do spółki wpłynęło pismo od jej akcjonariusza Reddev Investments Limited z siedzibą w Limassol na Cyprze, informujące o otrzymaniu przez Reddev tymczasowych zabezpieczeń w trybie ex parte (bez udziału strony obowiązanej) od adwokatów reprezentujących dzieci Zygmunta Solorza - Piotra Żaka, Alexandrę Żak oraz Tobiasa Solorza.

W piśmie zaznaczono, że wydane tymczasowe zabezpieczenia nie mają mocy ani skutku w Polsce i nie wpływają, ani w żaden sposób nie zmieniają struktury właścicielskiej ani zarządczej Spółki, jak również nie wpływają w żaden sposób na bieżącą działalność operacyjną Spółki i jej spółek zależnych - poinformowano w komunikacie zarządu Cyfrowego Polsatu.

Z kolei spółka ZE PAK przekazała, że podobne powiadomienie otrzymała od akcjonariusza tej spółki - Argumenol Investment Company Limited z Limassol.

W ocenie Argumenol wspomniane tymczasowe zabezpieczenia sądowe nie wywołują następstw prawnych w Polsce ani w żaden sposób nie wpływają na strukturę własności ZE PAK SA, jak również w żaden sposób nie wpływają na zarządzanie Spółką i codzienną działalność operacyjną (…) - przekazał zarząd ZE PAK.

Należący do Grupy Polsat Cyfrowy Polsat kontroluje m.in. w 100 proc. telekomunikacyjne firmy Polkomtel i Netię, oraz Telewizję Polsat i Grupę Interia.pl.

Do Grupy ZE PAK SA należy Elektrownia Pątnów I, Elektrownia Pątnów II oraz Elektrownia Konin. Spółka prowadzi również wydobycie węgla brunatnego w Kopalni Węgla Brunatnego Konin.

Rodzinny spór o majątek ojca

14 października przed sądem w Liechtensteinie odbyła się pierwsza rozprawa w postępowaniu, które według informacji przekazanych przez przedstawiciela prawnego dzieci Solorza Pawła Rymarza ma zdecydować o przyszłości majątku jednego z najbogatszych Polaków i tego czy doszło do sukcesji na rzecz jego dzieci.

8 października, podczas walnego zgromadzenia Cyfrowego Polsatu Tobias Solorz został odwołany z rady nadzorczej spółki. Tobias Solorz i drugi z synów Zygmunta Solorza - Piotr Żak zostali też odwołani z rad nadzorczych Netii i Polkomtela. Zygmunt Solorz jest właścicielem ponad 62 proc. akcji Cyfrowego Polsatu.

Dzień wcześniej, podczas walnego zgromadzenia ZE PAK synowie Zygmunta Solorza - Tobias Solorz i Piotr Żak, zostali odwołani z rady nadzorczej spółki. Solorz ma w niej blisko 66 proc. udziałów.

Odwołanie dzieci Solorza z władz spółek Grupy Polsat zostało przez niego zapowiedziane w liście skierowanym do pracowników, datowanym na 26 września.

Angażowanie na obecnym etapie moich dzieci w zarządzanie firmami nie przyczynia się do większej stabilności w firmach ani do budowania lepszej przyszłości - napisał Solorz.

Jak dodał, postanowił zmienić tę sytuację i „podjąć działania w celu odwołania (…) dzieci z władz odpowiednich spółek”.

Kontakt z Zygmuntem Stolorzem

Według informacji przekazanych przez „Gazetę Wyborczą” synowie i córka Solorza wysłali do zarządów i rad nadzorczych spółek Grupy Polsat list, gazety, w którym poinformowali, że kontakt z ich ojcem od dłuższego czasu jest utrudniony z powodu choroby i że obecnie nie mają pewności, gdzie przebywa. Jak podała „GW”, dzieci Solorza „uczuliły kadrę menedżerską, by ostrożnie przyjmowała polecenia wydawane przez osoby, których niedawno nabyte uprawnienia w tym zakresie mogą budzić wątpliwości”, oraz by „wstrzymali się z podpisywaniem dokumentów, „których legalności nie mogą być pewni”. Zaleciły też ostrożność przy decyzjach dotyczących podmiotu o nazwie TiVi Foundation z Liechtensteinu. Podmiot ten to największy akcjonariusz Grupy Polsat Plus, poprzez który Zygmunt Solorz kontroluje prawie 60,5 proc. akcji spółki.

Według gazety dzieci Zygmunta Solorza są „w ostrym sporze z Justyną Kulką, obecną partnerką, a od marca żoną Solorza”. Justyna Kulka jest też wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Grupy Polsat.

pap, jb

