Leki z Polski trafią do 80 krajów świata

Pierwsza faza pandemii koronawirusa charakteryzowała się m.in. ryzykiem niedoborów towarowych z uwagi na przerwane łańcuchy dostaw między Europą a Azją

Mając w pamięci tamte doświadczenia, w przestrzeni publicznej wielokrotnie podkreślano jak ważna jest budowa samowystarczalności europejskiej, zwłaszcza w tak newralgicznych obszarach jak zaopatrzenie w leki. Z satysfakcją można zatem odnotować zwiększenie zaangażowania w Polsce jednego z największych producentów podstawowych leków jakim jest Servier. Firma w ciągu najbliższych 5 lat planuje zwiększyć wartość swojej inwestycji w Polsce o 220 milionów złotych i przekształcić swój zakład w naszym kraju z lokalnej fabryki w globalnego dostawcę.

Firma Servier jest francuską firmą farmaceutyczna obecną na polskim rynku od 1992 roku. Podczas blisko 30 lat działalności firma Servier zainwestowała w Polsce ponad 866 mln zł. To środki ulokowane w rozwój produkcji, działalność naukowo-badawczą, profilaktykę i edukację zdrowotną, a także w pracowników.

W naszym kraju ulokowany jest piąty co do wielkości zakład produkcyjny Servier na świecie – Anpharm, w którym wytwarzane jest niemal 100 procent leków Servier stosowanych przez polskich pacjentów. Są to głównie leki kardiologiczne, diabetologiczne i psychiatryczne. Firma jest polskim liderem w dostarczaniu leków na nadciśnienie tętnicze, zwłaszcza w segmencie złożonych leków hipotensyjnych. Zajmuje także trzecie miejsce w kategorii leków kardiologicznych oraz szóste w kategorii leków stosowanych w cukrzycy. 1,6 miliona polskich pacjentów przyjmuje każdego dnia leki Servier.

Dzięki znaczącym inwestycjom Servier w warszawską fabrykę możliwe było systematyczne zwiększanie zdolności produkcyjnych, których skala wzrosła ponad 100-krotnie, z 0,5 mln do blisko 53 mln opakowań rocznie, a liczba zatrudnionych osób zwiększyła się ponad 2-krotnie. Dotychczasowa łączna wartość inwestycji Grupy Servier w Zakład Produkcyjny Anpharm wynosi ponad 195 mln zł. W najbliższych pięciu latach ta wartość inwestycji się podwoi, a zakład będzie miał szansę zwiększyć swoją pozycję na rynku międzynarodowym, eksportując swoje produkowane leki aż do 80 krajów świata.

Już dziś zakład produkcyjny Servier – Anpharm ma na tyle dużą skalę działania, że może sobie pozwolić na eksport do 21 krajów głownie z Unii Europejskiej. Liczba eksportowanych opakowań leków w ostatnich latach dynamicznie rośnie, osiągając obecnie poziom 63 proc. całkowitej produkcji warszawskiego przedsiębiorstwa.

Bezpieczeństwo lekowe, co udowodnił światowy kryzys zdrowia, to także możliwość zapewnienia ciągłości terapii pacjentów, co jest niekiedy wyzwaniem dla wielu firm z branży farmaceutycznej, szczególnie w czasie pandemii COVID19. Firma Servier jest i chce pozostać ważnym elementem bezpieczeństwa lekowego Polski. Dzięki temu, że nasze leki produkowane są lokalnie z wykorzystaniem substancji czynnych wytwarzanych na terenie Unii Europejskiej w oparciu o najwyższe standardy produkcji jest to możliwe – podkreśla Joanna Drewla, Dyrektor Generalna Servier Polska.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że substancje czynne jakie Servier wykorzystuje do produkcji swoich leków w polskiej fabryce pochodzą od dostawców z Unii Europejskiej, głównie z Francji oraz Węgier, co po pierwsze gwarantuje bezpieczeństwo dostaw i niezakłóconą produkcję w czasie ewentualnych kryzysów globalnych oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo używanych składników.

Inwestycja o wartości 220 mln złotych to już konkretny „impakt gospodarczy”, który z pewnością wpłynie na podwyższenie bilansu handlowego Polski dzięki znacznie rozbudowanym możliwościom eksportowym. To także transfer nowych technologii do polskiego przemysłu farmaceutycznego i znaczący wzrost zatrudnienia. Inwestycja ta wpisuje się w cele Europejskiej Strategii Farmaceutycznej, Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju i Krajowego Planu Odbudowy.

Polski rynek farmaceutyczny to obecnie szósty co do wielkości rynek w Europie i największy rynek w Europie Środkowej. Branża odnotowuje stały wzrost, który wspiera rozwój całej polskiej gospodarki, wspiera bezpieczeństwo zdrowotne Polek i Polaków oraz stymuluje wprowadzanie innowacyjnych technologii.

Jesteśmy świadomi faktu, jak ważne są konsekwentne, wieloletnie inwestycje w nowoczesne technologie produkcji leków, w rozwój, który realnie przekłada się na korzyści zarówno dla pacjentów, jak i dla polskiego przemysłu oraz polskiej gospodarki – podkreśla Joanna Drewla.

