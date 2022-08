30 lat konsekwentnych inwestycji Servier w Polsce

Polski rynek farmaceutyczny jest szóstym co do wielkości rynkiem w Europie i największym w regionie Europy Środkowej

Od lat jest też rynkiem priorytetowym dla Grupy Servier. Fabryka leków Servier–Anpharm w Warszawie to dziś jeden z 16 i zarazem piąty pod względem wielkości zakład produkcyjny firmy na świecie. Francuska firma farmaceutyczna zainwestowała w Polsce ponad 866 mln zł w rozwój produkcji leków, działalność badawczo-rozwojową, profilaktykę i edukację zdrowotną oraz w pracowników

Joanna Drewla dyrektor generalna Servier Polska

Obecność i rozwój Servier w Polsce są nierozerwalne z przemianami, jakie po transformacji zaszły w polskim życiu gospodarczym, w ochronie zdrowia i w nauce. Jednym z najważniejszych efektów transformacji był istotny wzrost długości życia wynikający ze znaczącej poprawy kondycji zdrowotnej Polaków, notowany przez niespełna trzy post-transformacyjne dekady. Nowoczesne leki kardiologiczne, diabetologiczne, onkologiczne i psychiatryczne oraz długofalowe programy profilaktyczne i edukacyjne, a także wieloletnią współpracę naukową ze środowiskiem medycznym można uznać za jedne z ważnych czynników wpływu na ten pozytywny rezultat.

Po leki Servier każdego dnia sięga ponad 1,6 mln Polaków chorych na nadciśnienie tętnicze, chorobę wieńcową, niewydolność serca, a także choroby onkologiczne, neurologiczne, cukrzycę i depresję.

PRODUKCJA KRAJOWA

Niemal wszystkie leki Servier dla pacjentów w Polsce wytwarzane są przez warszawską fabrykę Anpharm. Prawie 100 proc. substancji czynnych (API) wykorzystywanych do produkcji leków Servier z przeznaczeniem na krajowy rynek pochodzi z Unii Europejskiej: Francji i Węgier.

Działalność Servier to przykład na to, że produkcja API w Unii Europejskiej oraz leków na rynku lokalnym jest możliwa, choć wymaga większych nakładów i rezygnacji z części potencjalnych zysków. Wytwarzanie leków i ich komponentów w Europie jest droższe niż w Azji ze względu na koszty pracy, energii czy wymogi ochrony środowiska. Ostatnie lata pokazały, że strategia, którą stosuje Servier, od początku działalności się po prostu opłaca, przede wszystkim pacjentom. Model konsekwentnie rozszerzanej produkcji leków oprócz realnego wpływu na rozwój krajowej gospodarki gwarantuje chorym stabilny dostęp do wielu ważnych i powszechnie stosowanych leków w schorzeniach serca, naczyń, w diabetologii i psychiatrii. Obrana w latach 90. strategia ochroniła polskich chorych przed zagrożeniami, jakie realnie wystąpiły w Polsce i w Europie w wyniku transferu produkcji farmaceutycznej do Azji i pandemii COVID-19. Lokalizacja produkcji farmaceutycznej w UE pozwala na stały nadzór instytucji odpowiedzialnych za jakość i bezpieczeństwo, a także jest spójna z celami Europejskiej Strategii Farmaceutycznej, która zakłada przywrócenie produkcji w UE.

Dziś można jednoznacznie potwierdzić, że „nieefektywne ekonomicznie” umiejscowienie produkcji w kraju i oparcie na substancjach aktywnych z UE pozwoliły uniknąć wielu zagrożeń. Takie podejście gwarantuje zarówno ilościowe, jak i jakościowe bezpieczeństwo lekowe państwa. Aktualnie krajowa produkcja Servier zabezpiecza 100% krajowego zapotrzebowania na leki, co oznacza, że 1,6 mln polskich pacjentów codziennie przyjmuje leki wytwarzane w Polsce. Stałe inwestycje w produkcję farmaceutyczną w Polsce gwarantują najwyższą jakość wytwarzanych tu leków i pełen dostęp dla milionów przewlekle chorych pacjentów. Krajowa produkcja pozwala też zadbać o bezpieczeństwo zdrowotne obywateli: Czech, Łotwy, Estonii, Litwy, Chorwacji, Słowacji, Słowenii i Serbii.

EDUKACJA I PROFILAKTYKA

Znakiem rozpoznawczym i unikalnym obszarem działalności Servier w Polsce są długofalowe, wieloletnie programy profilaktyczno-edukacyjne. Kampanie koncentrują się na przeciwdziałaniu istotnym chorobom cywilizacyjnym i poświęcone są kardiologii, onkologii, diabetologii oraz psychiatrii. Ich celem jest wieloletnie, konsekwentne, oparte na najnowszej wiedzy budowanie świadomości społecznej o chorobach i zachęcanie do profilaktyki. Są to działania o charakterze ogólnopolskim, które wspierają narodowe programy profilaktyczne. Łączna wartość inwestycji Servier w obszarze profilaktyki i edukacji zdrowotnej w Polsce w latach 1998–2021 wyniosła w przybliżeniu 85 mln zł. Kampanie ogólnospołeczne to niemal 20 edycji „Servier dla Serca” i „Forum Przeciw Depresji’, a także cztery edycje „Servier – Wyłącz Raka”.

INWESTYCJE

W nadchodzących pięciu latach Servier zainwestuje blisko 220 mln zł w przekształcenie zlokalizowanej w Warszawie fabryki Anpharm w globalny zakład produkujący leki na 80 rynków na całym świecie. Inwestycja Servier będzie kolejnym krokiem w rozwoju sektora farmaceutycznego w Polsce i wzmocni rodzimą gospodarkę. Nastąpi wzrost zatrudnienia, niezbędny do realizacji pięciokrotnie większej produkcji leków, i znacząco wzrośnie eksport, który dziś stanowi 50 proc. całkowitej produkcji przedsiębiorstwa. Dotychczas wytwarzane w Anpharm leki Servier trafiały do 21 krajów UE oraz m.in. Serbii. Po zakończeniu inwestycji leki eksportowane będą z Polski na 80 rynków. W ramach inwestycji realizowane będą transfery nowoczesnych technologii, know-how, które umożliwią wdrożenie wysoce specjalistycznej produkcji leków złożonych. Te formy leków, zwłaszcza w kardiologii, są ważną i pożądaną przez lekarzy oraz pacjentów opcją terapeutyczną.

Dotychczas największe nakłady inwestycyjne Servier w Polsce dotyczyły działalności badawczo-rozwojowej. Inwestycje w poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań to 400 mln zł. Inwestycje dotyczyły też nowoczesnych technologii i infrastruktury. Na rozwój potencjału wytwórczego i dystrybucyjnego oraz na środki trwałe przeznaczono w ostatnich latach 385 mln zł. Kolejne 85 mln to profilaktyka i edukacja zdrowotna. Dotychczasowe inwestycje w wysokości ponad 195 mln zł pozwoliły na ponad stukrotne zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu Servier-Anpharm w Warszawie, z 0,5 mln do niemal 53 mln opakowań leków rocznie. Te 195 mln zł to inwestycja w jakość i bezpieczeństwo leków dostarczanych polskim pacjentom. Jakość to wytwarzanie w oparciu o kryteria i normy obowiązujące wytwórców farmaceutycznych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jakość leków przekłada się na bezpieczeństwo ich stosowania, ale bezpieczeństwo to także stabilność w dostępności do produktów, szczególnie w chorobach przewlekłych, takich jak nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Działalność firmy Servier opiera się na zrównoważonym modelu ekonomicznym, a społeczna odpowiedzialność od początku traktowana jest priorytetowo w relacjach ze wszystkimi interesariuszami. Odpowiedzialność społeczna Servier w Polsce to m.in. zapewnianie bezpieczeństwa lekowego; troska o otoczenie i zobowiązanie klimatyczne zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 25 proc. do 2030 r.; to także pomoc w walce z COVID-19, w ramach której dotychczas przekazano ponad 2,16 mln zł na zakup środków ochrony osobistej dla polskiej służby zdrowia.

LUDZIE

Najważniejszym aktywem firmy Servier są ludzie. Kapitał ludzki budowany jest wokół wartości prorozwojowych i prorodzinnych. Firma tworzy przyjazne środowisko pracy dla 600 osób, odpowiedzialnych za działalność naukowo-badawczą, produkcję, edukację i promocję. Dla większości pracowników Servier to pierwsze miejsce pracy i jednocześnie długoterminowa perspektywa zatrudnienia. Ponad 70 proc. osób pracuje w firmie więcej niż 10 lat. Tytuł „Solidny Pracodawca”, który został po raz pierwszy przyznany firmie Servier w 2015 r. oraz ponownie w 2020 r., jest potwierdzeniem wysokiego standardu pracy oraz prowadzonej polityki prorozwojowej i prorodzinnej. W Servier matkom przysługuje m.in. elastyczny czas pracy, a dzieciom dofinansowuje się wypoczynek. W trudnym okresie pandemii wprowadzono programy wsparcia oraz elastyczne podejście do miejsca wykonywanej pracy i – co ważne – utrzymano pełne zatrudnienie.