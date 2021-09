Najnowocześniejsza lokomotywa w Europie dotarła do Gdańska

LOTOS Kolej zaprezentowała na targach TRAKO 2021 swój nowy pojazd – najnowocześniejszą w Europie wielosystemową lokomotywę Vectron MS firmy Siemens Mobility. Jednostkę zakupiono przy wsparciu z funduszy Unii Europejskiej na realizację przewozów intermodalnych, za pośrednictwem Centrum Unijnych Projektów Transportowych

LOTOS Kolej to drugi największy kolejowy przewoźnik w Polsce pod względem pracy przewozowej i lider na rynku przewozów towarów niebezpiecznych. Kontrakt na zakup Vectrona spółka podpisała w listopadzie 2020 roku w ramach projektu „Zakup nowoczesnego taboru przez firmę LOTOS Kolej”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Oficjalna prezentacja odbyła się 22 września, podczas XIV Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO 2021.

Targi TRAKO 2021 to idealny moment, by zaprezentować nowy pojazd dla LOTOS Kolej. Lokomotywa została zakupiona z myślą o wsparciu transportu intermodalnego, który w Polsce przeżywa prawdziwy boom i rośnie o kilkanaście procent rok do roku. To pokazuje, że LOTOS Kolej bardzo dobrze odnajduje się na rynku, inwestując w nowoczesny tabor mogący jeździć bez zatrzymania po całej Europie – mówi Krzysztof Celiński, prezes Siemens Mobility Sp. z o.o.