Czechy, zmiana rządu. Jabłoński o współpracy: jesteśmy optymistami

Mamy duże nadzieje na współpracę. Jeżeli ta zwycięska koalicja SPOLU będzie współtworzyć rząd, to liczymy na współpracę z takim rządem jeszcze intensywniejszą niż do tej pory – ocenił w niedzielnym wywiadzie dla portalu wPolityce.pl wiceszef MSZ Paweł Jabłoński, komentując wyniki wyborów w Czechach

Pytany, co oznacza dla Polski zwycięstwo prawicowej koalicji SPOLU w wyborach do Izby Poselskiej parlamentu Czech, wiceminister Jabłoński odpowiedział: „Na pewno mamy duże nadzieje na współpracę. Zobaczymy oczywiście, jak będzie wyglądał proces tworzenia rządu, ale jeżeli ta zwycięska koalicja SPOLU będzie go współtworzyć, to bardzo liczymy na współpracę z nowym rządem, jeszcze intensywniejszą niż do tej pory”.

To jest koalicja, w której największa partia, ODS, to jest nasz partner w Europie – są członkami partii EKR w Parlamencie Europejskim – podkreślił.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że ODS, to partia centroprawicowa, partia bardzo mocno nastawiona na współpracę w regionie w ramach Grupy Wyszehradzkiej i w ramach Trójmorza.

To jest tak naprawdę pierwsza czeska siła polityczna, która w swoim programie tak stawiała na inicjatywę Trójmorza jako ten kierunek działań, które będą wzmacniali, więc z tej perspektywy patrzę na to bardzo optymistycznie – powiedział.

Pytany, czy należy się w tej sytuacji spodziewać jakiegoś uspokojenia wokół elektrowni i kopalni Turów i być może porozumienia w tej sprawie, przyznał, że „za wcześnie, żeby o tym mówić”. „Nie wiem też, jaki będzie kalendarz wydarzeń. Myślę, że generalnie w sprawach współpracy polsko-czeskiej możemy być dzisiaj optymistami” – dodał.

Portal wPolityce.pl zapytał też, czy wynik wyborów w Czechach, zwycięstwo środowisk prawicowych, to jaskółka zwiastująca wiosnę europejskiej prawicy.

„Nie chcę się podejmować prorokowania, natomiast na pewno pokazuje to, że najczęściej wyborcy taką decyzję podjęli, wybierając partię bardziej na prawo. Z naszego punktu widzenia, również partii konserwatywnej, to bez wątpienia jest dobry znak” – odpowiedział wiceszef polskiej dyplomacji.

PAP/mt

