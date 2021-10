Podsumowanie Kongresu 590 - forum wymiany myśli i idei

„Nowe możliwości” - to hasło, które przyświecało jednemu z największych wydarzeń gospodarczych w Polsce - szóstej edycji Kongresu 590, który odbył się w dniach 5-6 października w Warszawie i zgromadził 240 ekspertów. Honorowy patronat nad kongresem objął Prezydent RP Andrzej Duda, który wraz z Prezydentem Republiki Austrii Alexandrem Van der Bellenem wziął udział w organizowanym w ramach Kongresu Polsko-Austriackim Forum Ekonomicznym „Green Future”

Podczas dwudniowych obrad odbyło się 60 paneli dyskusyjnych, na których omawiano nowe możliwości rozwoju, które rysują się przed Polską po pandemii koronawirusa. Panele i odczyty dotyczyły siedmiu obszarów: nowe państwo, nowe sektory i rynki, demografia, zdrowie, nauka wraz z sektorem badań i rozwoju oraz nowy obraz Polski. Gorącymi tematami były m.in transformacja energetyczna i jej finasowanie, cyfryzacja, strategia ochrony zdrowia, kształt polskich sił zbrojnych.

Na inauguracyjnym panelu dyskusyjnym „Nowe możliwości polskiej gospodarki” wśród panelistów znaleźli się prezesi największych spółek Skarbu Państwa. W swoim wystąpieniu poprzedzającym dyskusję wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział, że skala odbicia polskiej gospodarki po kryzysowym roku 2020 jest bardzo duża. „Myślę, że w tym roku znów przekroczymy 5 proc. PKB, a jeśli weźmiemy pod uwagę, że startujemy od minus 2,8 proc., to tak naprawdę będzie to wzrost absolutnie rekordowy, de facto na poziomie 8 proc. PKB, czyli taki, o jakim kilka lat temu mogliśmy tylko pomarzyć” - zaznaczył wicepremier.

W dyskusji paneliści podkreślali wagę wyzwania, jakie obecnie stoi przed polską gospodarką - czyli transformacji energetycznej w celu osiągnięcia zeroemisyjności.

Mamy ogromne wyzwania związane z transformacją energetyczną, ale dla nas jest ona jednocześnie szansą. Zapotrzebowanie na miedź w Europie w kontekście transformacji energetycznej to ok. 22 mln ton, czyli mniej więcej tyle, ile wyniesie nasza produkcja przez 25 lat - mówił Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Grupa PZU aktywnie wspiera ten proces, udzielając finansowania choćby na farmy wiatrowe czy inwestując w obligacje ESG (red. środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny). Przystąpiliśmy również niedawno do państwowego programu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej - mówiła Beata Kozłowska-Chyła, prezes zarządu PZU S.A. Jesteśmy największym producentem ciepła i energii elektrycznej w Polsce. Rok temu ogłosiliśmy bardzo odważną strategię osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, którą konsekwentnie realizujemy - wskazywał Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

„Rozpoczęliśmy inwestycję na Morzu Bałtyckim wspólnie z partnerem duńskim - budowę 2,5 GW morskich farm wiatrowych. To będzie nasze narzędzie do osiągnięcia neutralności klimatycznej. W 2026 roku powinien stamtąd popłynąć pierwszy prąd do naszych odbiorców. Rozwijamy także fotowoltaikę, wiatraki na lądzie” - uzupełnił.

Transformacja energetyczna jest bardzo ważna, ale żeby ją przeprowadzić, potrzebujemy narzędzi. Warunkiem startowym jest stworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, ponieważ musimy mieć szanse rozwijania się i inwestowania nie gorsze niż prywatne podmioty - powiedział Paweł Szczeszek, prezes zarządu ENEA S.A.

Temat zielonej energii przewijał się również podczas innych paneli tematycznych.

Ewolucja energetyczna przyspieszyła i stała się rewolucją, przebiegającą w sposób, który wymaga od wszystkich podmiotów w nią zaangażowanych elastyczności oraz szybkości działania. Oczywiście stanowi to wyzwanie, lecz przy właściwym planowaniu z pewnością uda się osiągnąć te ambitne cele. Jako sektor finansowy jesteśmy gotowi zaangażować się w ten niezwykle istotny dla polskiej gospodarki projekt - powiedział Paweł Strączyński, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A. na panelu poświęconym finansowaniu zielonej rewolucji.

Grupa PZU przygotowała szereg paneli dotyczących ochrony zdrowia w Polsce. Aleksandra Agatowska, prezes zarządu PZU Życie zaprezentowała raport: „Masz wpływ na swoje życie”. Dokument powstał we współpracy z PZU Zdrowie, a patronatem objęło go Ministerstwo Zdrowia. Przedstawia najciekawsze wnioski z „Badania o życiu i zdrowiu Polaków” przeprowadzonego w maju 2021 r. na zlecenie PZU Życie przez agencję badawczą IQS na próbie 1500 Polaków w wieku lat 18-65. Wynika z niego m.in., że co piąty Polak nie robi badań profilaktycznych, a tylko połowa z nas przestrzega prawidłowej diety.

Mam nadzieje, że przyczyni się on do zmiany naszych nawyków społecznych. Każdy ma wpływ na swoje zdrowie, ale i zdrowie całego społeczeństwa. Jeżeli będę dbała o moje zdrowie, to będzie dbała o nie także moja rodzina, bo funkcjonujemy w określonym środowisku - powiedziała Aleksandra Agatowska.

Z kolei Małgorzata Sadurska, członek zarządu PZU S.A. podczas dyskusji poświęconej odpowiedzi rynku finansowego na nowe potrzeby i obawy Polaków wskazała: „Im mniejsze poczucie bezpieczeństwa, tym większa potrzeba ochrony. Pandemia koronawirusa zwiększyła zainteresowanie ubezpieczeniami życiowymi i zdrowotnymi”.

Wyzwania stojące przed polską armią stanowiły tematykę panelu „Żołnierz nowego wzoru”. „Morale jest niczym innym, jak przekonaniem, że działanie czy walka, w której nawet mogę stracić życie, jest warte tego ryzyka ze względu na to, czym jest państwo polskie. To najważniejsza cecha wojownika nowego typu” - przekonywał dr Jacek Bartosiak, założyciel i właściciel think tanku Strategy&Future, gość specjalny Kongresu 590. „Morale nigdy nie było tak istotne w historii wojskowości, jak obecnie, ze względu na propagacje informacji czy nawet zdjęć lub filmików z pola walki w czasie rzeczywistym z prędkością światła” - mówił.

Największym naszym problemem jest fakt, że Polska nie dopasowała do siebie odpowiedniego systemu obronnego. Armia, a zwłaszcza siły lądowe, to próby przyjmowania wzorów z innych systemów, niekoniecznie odpowiadających naszym uwarunkowaniom. W efekcie nikt do końca nie wie, jak te siły zbrojne mają działać w sytuacji zagrożenia - mówił prof. Romuald Szeremietiew, wykładowca akademicki oraz były wiceminister i minister obrony.

„Nie do końca też wiadomo, jak ta armia powinna być wyposażona, co jest naprawdę potrzebne” - zwrócił uwagę.

Wśród gości specjalnych Kongresu oprócz Jacka Bartosiaka znaleźli się też: Radosław Pyffel, ekspert Instytutu Sobieskiego, specjalista ds. polityki międzynarodowej oraz problematyki azjatyckiej oraz Ewa Minge, znana w Europie polska projektantka mody. Podczas swojego wystąpienia wskazywała na to, że Polacy zaczynają teraz bardziej doceniać polski przemysł i wytworzone przez niego produkty. Według niej przyczyniła się do tego pandemia koronawirusa, która uświadomiła społeczeństwu potrzebę wspierania tego, co polskie.

Szósta edycja Kongresu po raz pierwszy odbyła się w stolicy - dotychczas był on organizowany w Rzeszowie. Miała ona formę hybrydową - stacjonarną oraz online - obrady były transmitowane na żywo.

Złotym Partnerem Kongresu był Narodowy Bank Polski, partnerem samorządowym - województwo podkarpackie, natomiast partnerami strategicznymi: Enea S.A, KGHM Polska Miedź S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PKN ORLEN, Grupa PZU. Patronat główny sprawował Bank Pekao S.A. oraz Totalizator Sportowy. Wśród partnerów znalazły się również Grupa Lotos i PGNIG S.A.

PAP/KG