Dziś wieczorem! Uroczysta Gala Polski Kompas 2021!

We wtorek o godz. 19:00 rozpocznie się uroczysta Gala Polski Kompas 2021. Redakcja „Gazety Bankowej” i portalu wGospodarce.pl z dumą prezentuje siódme wydanie „Polskiego Kompasu”. Po ponad roku walki ze skutkami pandemii COVID-19, projektom na wyjście z kryzysu – planom, strategiom i prognozom na najbliższe lata poświęcono siódme wydanie rocznika, który otrzymał niezwykle ambitny podtytuł „Projekt Polska Plus – jak wrócić z kryzysu na ścieżkę rozwoju”. Transmisję na żywo obejrzeć będzie można w telewizji wPolsce.pl oraz na facebookowym profilu wGospodarce.pl

„Polski Kompas – rocznik instytucji finansowych i spółek akcyjnych” jest bieżącym podsumowaniem stanu gospodarki, przeglądem instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, a także spółek notowanych na GPW i zgłoszonych w UKNF. Jest drogowskazem i mapą planów rządu, resortów gospodarczych i instytucji finansowych.

W trudnym czasie kryzysu, wiarygodne platformy wymiany opinii i prezentacji zasad funkcjonowania państwa stają się niezwykle ważne – dla przedsiębiorców, ekonomistów, przedstawicieli biznesu i administracji. „Polski Kompas” konsekwentnie, od siedmiu lat, taką rolę pełni. Jest wyjątkowym miejscem prezentacji opinii na temat najważniejszych wyzwań gospodarczych bieżącego roku.

Na łamach „Polskiego Kompasu” co roku znajdują miejsce publikacje przygotowane przez uczestników rynku i osoby bezpośrednio zaangażowane w kreowanie polityki gospodarczej Polski, a także ekonomistów, analityków i dziennikarzy ekonomicznych. Rocznik przygotowywany przez zespół ekonomiczny Grupy Medialnej Fratria, dziennikarzy „Gazety Bankowej” i portalu wGospodarce.pl, jest niezwykłym wydawnictwem, opartym na artykułach tworzonych przez wyjątkowych autorów – uczestników rynku i kreatorów polskiej polityki gospodarczej. Dzięki nim, autorom „Polskiego Kompasu”, mamy szansę poznać przekrojową, realną analizę sytuacji gospodarczej i prognozy, tworzone przez uczestników rynkowej gry, którzy wskazując zagrożenia i szanse aktualnych strategii, przestrzegają przed pułapkami przyszłości.

Podczas corocznej Gali Polskich Kompasów mamy zaszczyt wręczyć statuetki Polskich Kompasów – które trafiają do przedsiębiorstw szczególnie zaangażowanych w rozwój polskiej gospodarki, a także osób reprezentujących świat polityki i gospodarki

Kto w tym roku otrzyma Polski Kompas? Co powiedzieli laureaci odbierając charakterystyczne statuetki? – przekonamy się już dziś wieczorem. Na antenie telewizji wPolsce.pl – dziś, 12.10 o godz. 19.00 relacja z uroczystości. Wydarzenia wyjątkowego, ponieważ taki właśnie jest też „Polski Kompas” – jedyne takie wydawnictwo na polskim rynku.

Wersja drukowana „Polskiego Kompasu” w limitowanym nakładzie trafia do najważniejszych osób w Polsce, do wszystkich z ponad stu autorów, a także na biurka menedżerów kluczowych dla polskiej gospodarki instytucji i przedsiębiorstw. Wersja elektroniczna jest do pobrania na portalu www.gb.pl oraz w aplikacji „Gazety Bankowej” w App Store, Google Play i AppGallery.

