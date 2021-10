Nowy portal Trumpa zhakowany w kilka godzin

Nowy portal społecznościowy byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, nazwany TRUTH Social i uruchomiony w środę w pierwszej wersji testowej tylko „dla zaproszonych gości” został zhakowany po kilku godzinach - podaje w czwartek amerykański „Newsweek”.

Reporter „Washington Post” specjalizujący się w technologii Drew Harwell poinformował na Twitterze, że nie zaproszonym użytkownikom udało się stworzyć konta w serwisie, a sam Harwell zarejestrował się jako Mike Pence.

Zhakowane zostało też konto „donaldjtrump”, ale nie wiadomo, czy należy ono naprawdę do byłego prezydenta.

Dziennikarz australijskiego portalu technologicznego The Daily Dot Mikael Thalen napisał na Twitterze, że zdołał stworzyć na TRUTH Social konto jako @donaldtrump, „chociaż serwis nie jest jeszcze oficjalnie otwarty”.

W następnym tweecie Thalen poinformował, że mobilna wersja testowa beta serwisu Trumpa jest już offline.

Próbna wersja portalu Trumpa BETA ma zostać uruchomiona w przyszłym miesiącu, a ogólnokrajowa premiera serwisu Trumpa zaplanowana jest na pierwsze miesiące 2022 roku - podaje „Newsweek”.

Stworzyłem TRUTH Social i TMTG, by stawić czoła tyranii Big Tech. Żyjemy w świecie, gdzie talibowie są ogromnie obecni na Twitterze, a mimo to wasz ulubiony amerykański prezydent został uciszony - powiedział w środę Trump, cytowany w komunikacie wydanym przez jego nowo utworzoną spółkę Trump Media and Technology Group (TMTG).