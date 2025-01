Syn Trumpa z wizytą na Grenlandii [ZDJĘCIA]

Syn amerykańskiego prezydenta elekta Donalda Trumpa, biznsemen Donald Trump junior, przyleciał we wtorek samolotem ojca do Nuuk, stolicy Grenlandii, wzbudzając duże zainteresowanie mieszkańców wyspy.

Grenlandia / autor: PAP

Donald Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social opublikował film z lądowania Boeinga 757-200, pisząc że Trump jr. oraz „moi przedstawiciele zostali ciepło przyjęci” przez Grenlandczyków.

Oni i wolny świat potrzebują bezpieczeństwa, ochrony, siły i pokoju. To umowa, która jest koniecznością. MAGA. Make Greenland Great Again - napisał Trump, odnosząc się do swojej propozycji odkupienia Grenlandii od Danii.