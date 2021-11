Prezes Velux: Za wszystko państwo nie da rady zapłacić

Szaleństwo w polskich nieruchomościach na rynku pierwotnym to jedno, ale potrzeby remontów na rynku wtórnym to wcale nie mniejsze wyzwanie. Polskie domy tracą za dużo ciepła. To przekłada się na dużo większe i niepotrzebne rachunki za ogrzewanie, które płacą. Przekłada się też na większą produkcję energii niż byłoby trzeba, gdyby budownictwo było zero lub nisko emisyjne. Nie jest tu winna tylko ekologia, ale też nie są temu winni Polacy, których z jednej strony nie można z tym samych zostawić, z drugiej państwo nie może za wszystkich zapłacić. Gościem Maksymiliana Wysockiego był w poniedziałek Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska

W Polsce mamy ok 100 mieszkań na tysiąc mieszkańców mniej niż w pierwszej piątce krajów Europy. Do unijnej średniej nasycenia rynku mieszkaniowego, czyli średniej liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, brakuje nam ogromu mieszkań. Nawet do średniej Czech i Węgier brakuje nam średnio 70 mieszkań na tysiąc mieszkańców. Przy rocznej budowie ok. 250 tys. mieszkań, a brakujących na rynku przynajmniej 2 mln mieszkań do tego, by dogonić choćby Czechy i Węgry, zaspokojenie popytu i potrzeb rynku mieszkaniowego w Polsce nie nastąpi nawet w dekadę.

Popyt będzie, w związku z tym nie ma szans na to, że ceny na rynku się uspokoją, biorąc tez pod uwagę wzrost cen energii a budownictwo jest bardzo energochłonne oraz cen materiałów budowlanych. Nie będzie też prawdopodobnie dużo więcej rąk do pracy. Sytuacja może się ustabilizuje, ale będzie rwała, może się ustabilizuje, ale nadal będą to wysokie ceny i długie terminy. Patrząc również na to jaka jest inflacja, chyba nie ma co zwlekać, bo warto zainwestować w swoje domostwo, w swój nowy dom, lub jego remont, również zdrowia i komfortu - przekonuje Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska.

Wystarczy przejechać dziś np. przez Tomaszów Mazowiecki, by stwierdzić, że źródłem gryzącego smogu w większości polskich miast nie są samochody spalinowe, a nadal ogrzewanie tzw. kopciuchami, do tego często paliwem stałym - delikatnie mówiąc - wątpliwej jakości. By grzać mniej trzeba mniej „dziurawych” domów i mieszkań. Dlatego musimy przyspieszać nie tylko z budową mieszkań, ale też termo renowacją starszych domów i mieszkań. Jeśli spojrzeć jakie dane są u podstaw długofalowej, rządowej strategii renowacji, która obecnie jest w trakcie konsultacji Rady Ministrów zobaczymy, że założone tempo termo renowacji ma przyspieszyć do ok. 3 proc. rocznie. Czyli powinniśmy poddawać renowacji ok. 230 tys. mieszkań rocznie w tej dekadzie.

Tymczasem to tempo, jak wynika z wypowiedzi przedstawicieli ministerstwa, wynosi ok. 1 proc. A zatem musimy przyspieszyć trzykrotnie. A w kolejnej dekadzie czeka nas tzw. głęboka renowacja, którą ma przejść większość budynków. Zdecydowanie jest co robić - podsumowuje prezes firmy Velux.

Czy w związku z tym, że rynek budowy mieszkań nie zwolni, że budownictwo jest coraz droższe, a jednocześnie termomodernizacja starych domów i mieszkań jest koniecznością, nie za dużo kosztów spadnie na tzw. statystycznego Kowalskiego w zbyt krótkim czasie?

Nie ma wątpliwości, że taka transformacja na setki miliardów złotych nie może być wykonana środkami publicznymi. Muszą zostać uruchomione środki prywatne właścicieli i muszą mieć oni do tego publiczną zachętę. Tu dobrze działa od trzech lat uruchomiona ulga remontowa, czy termo renowacyjna dla budynków jednorodzinnych, bo już w pierwszym roku skorzystało z niej ponad 200 tys. ludzi, a najnowszy rok będzie pewnie rekordowy. Ale nie wszystkich na to stać, aby taki wysiłek podjąć i to są ludzie, do których należy kierować różne instrumenty finansowe, jak te zawarte w programie Czyste Powietrze i coraz częściej z nich ludzie korzystają - ocenia.

