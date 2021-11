W tym kraju po nowe świadczenie ustawiają się kolejki!

Już 1 kwietnia rusza wielki rządowy program Rodzina 500 plus. Polskie rodziny zyskają dodatkowe środki na utrzymanie i wychowanie swoich pociech. Do wsparcia w przygotowaniu wniosków uprawniających do udziału w programie Rodzina 500 plus włącza się Kasa Stefczyka. W licznej sieci ponad 400 placówek Kasy w całej Polsce jest przygotowana możliwość pobrania druków tego programu