Co ty wiesz o polskich technologiach? Rusza nowy portal

Rusza właśnie portal PoLAND of IT Masters – hub informacyjny, na którym Polskie Towarzystwo Informatyczne wspólnie z NASK prezentuje ich sukcesy. Projekt swoim patronatem wspiera minister Janusz Cieszyński, Sekretarz Stanu w KPRM

Innowacyjne produkty, międzynarodowe nagrody, wysokiej klasy specjaliści – polska branża IT z sukcesem konkuruje na świecie. Utalentowani i świetnie wykształceni – tacy są algorytmicy i programiści, realizujący się w dziesiątkach branż od telemedycyny przez bezpieczeństwo bankowości po gry komputerowe.

Polska informatyka ma znakomite tradycje i wielkie ambicje. Możemy dziś poszczycić się wieloma sukcesami polskich firm, docenianymi w Polsce i na świecie wdrożeniami publicznych usług cyfrowych, ale także osiągnięciami naszych młodych pasjonatów IT, nowych technologii i cyberbezpieczeństwa w rywalizacji międzynarodowej. Wspieramy ich systemowo poprzez programy stypendialne, ale chcemy także promować ich sukcesy w Polsce i na świecie, aby zachęcać do podejmowania kolejnych wyzwań i wyboru ścieżek kariery zawodowej, związanych z tym strategicznym i przyszłościowym sektorem – mówi minister Janusz Cieszyński.

Hub informacyjny PoLAND of IT Masters jest kontynuacją kampanii promocyjnej „Od polskiej szkoły matematycznej do polskiej szkoły algorytmiki i programowania, czyli o informatykach - polskiej żyle złota”, realizowanej przez Polskie Towarzystwo Informatyczne w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych – Dyplomacja publiczna.

Zależy nam na tym, aby portal był hubem informacyjnym, umożliwiającym zapoznanie się w jednym miejscu w różnorodnymi osiągnięciami naszych utalentowanych rodaków oraz kreatywnych firm sektora cyfrowego. A naprawdę mamy się czym chwalić. Współpracuje z nami grupa wybitnych specjalistów, twórców oraz obserwatorów dokonań polskiej informatyki, która tworzy zespół jego ambasadorów i korespondentów – mówi Włodzimierz Marciński, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Informatycznego i inicjator portalu.

Głównym partnerem Projektu, udzielającym wsparcia finansowego i merytorycznego jest NASK, który ponad 30 lat temu podłączył Polskę do internetu, a obecnie realizuje strategiczne zadania cyfryzacyjne dla państwa i obywateli.

Usługi cyfrowe są trwałym elementem naszej codzienności. W NASK dobrze wiemy, jak wiele kluczowych dziedzin życia społecznego jest zależnych od bezpieczeństwa i niezawodności tych usług. Polscy specjaliści, o czym zbyt mało się mówi, mają znaczący wkład w kształtowanie cyfrowego krajobrazu nie tylko naszego kraju. Warto chwalić się tymi sukcesami i korzystać z doświadczeń tych wysokiej klasy profesjonalistów – mówi dyrektor NASK Wojciech Pawlak.

PTI w swoich działaniach podkreśla nie tylko dzisiejsze sukcesy polskich informatyków, ale też wielopokoleniową tradycję kształcenia matematycznego, której dzisiejsi wybitni przedstawiciele tej gałęzi nauki są kontynuatorami. Wśród pierwszych gwiazd polskiej szkoły matematycznej, rozwijanej w ówczesnej Polsce po I wojnie światowej byli uczeni tacy jak Hugo Steinhaus, Stefan Banach, Stanisław Ulam, a także Marian Rejewski, Henryk Zygalski i Jerzy Różycki, którzy wsławili się złamaniem kodu niemieckiej maszyny szyfrującej - Enigmy.

ODWIEDŹ NOWY PORTAL LANDOFITMASTERS

mw, mat. prasowe