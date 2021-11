Do 20% mniej na OC i OC/AC – ostatni dzień rabatów w LINK4

Tegoroczny Black Friday już za nami, ale w LINK4 trwa aż do dziś. Wciąż jeszcze można skorzystać z rabatu do 20% na OC oraz pakiet OC/AC. Warto przyjrzeć się ofercie ubezpieczeń komunikacyjnych, zwłaszcza że wielkimi krokami nadchodzi sezon zimowy, a to dodatkowy powód, by szczególnie zająć się swoim autem

Za nami pierwsze przymrozki i śnieg. W niektórych rejonach kraju porządnie już poprószyło. To dla kierowców jasny sygnał, że czas pomyśleć o zmianie opon na zimowe i przygotowaniu auta na trudny czas. Gołoledź, gradobicie, śnieżyce i tęgie mrozy stanowią sprawdzian i umiejętności kierowców, i niezawodności aut.

Stąd warto zadbać przed zimą o rozszerzenie ochrony o pakiet ubezpieczeniowy Assistance, gdzie w razie potrzeby zapewnioną mamy szybką interwencję pomocy drogowej, holowanie czy samochód zastępczy w razie unieruchomienia auta, a dodatkowo polisa Assistance w LINK4 obowiązuje nie tylko w Polsce, ale na terenie niemal całej Europy.

Co liczy się najbardziej?

To żadna tajemnica, że do najważniejszych kryteriów branych pod uwagę przez klientów przy wyborze polisy zazwyczaj należy cena, ale to nie wszystko. Warto też porównać zakres usług towarzystw ubezpieczeniowych i zasięgnąć języka, nie tylko w internecie, ale i wśród przyjaciół czy znajomych.

Proste reguły naliczania składek, przejrzyste warunki ubezpieczenia oraz szybkość wypłaty odszkodowania - to wszystko składa się na satysfakcję z wyboru danego ubezpieczyciela. Państwo Marzena (36 l.) i Ireneusz (40 l.) z Tomaszowa Mazowieckiego opowiedzieli nam o tym, czym kierowali się, wybierając swoje ubezpieczenie komunikacyjne:

_W zeszłym roku kupiliśmy nowe auto. Przy okazji zastanawialiśmy się nad ubezpieczycielem, którego oferta wykraczała poza samą polisę. Zdecydowaliśmy się spytać znajomych, którzy jakiś czas temu zmagali się z serią drogowych „niespodzianek”. Wyszliśmy z założenia, że po swoich doświadczeniach dobrze nam doradzą.

Od razu stwierdzili, że ich ubezpieczyciel, LINK4, to firma, na której naprawdę można polegać. W ramach pakietu OC Towarzystwo oferuje Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony. A że znajomym zdarzyło się z tego programu korzystać, dowiedzieliśmy się, że on faktycznie działa. Mówili, że po wypadku nie minęło nawet 25 minut, a już przyjechała do nich pomoc drogowa i bez problemu odholowała auto do wskazanego przez nich warsztatu.

Ze względu na unieruchomienie ich samochodu, otrzymali też auto zastępcze na 3 dni, w trakcie których usuwano szkody i nie musieli ponosić żadnych dodatkowych opłat związanych z kaucją ani limitem kilometrów. Zdecydowaliśmy się więc na OC w LINK4 i nie żałujemy, bo po zeszłorocznej zimie, kiedy jedna lokalnych ulic okazała się być w opłakanym stanie, uszkodziliśmy prawe koło z przodu, wjeżdżając w dziurę.

Próbowaliśmy je odkręcić, ale nic z tego nie wyszło. Zadzwoniliśmy pod wskazany w polisie numer, a następnie nasze auto odholowano do wskazanego przez LINK4 warsztatu. Program Pomocy pokrył też koszty naprawy._

W czym dodatkowy pakiet Assistance może pomóc zimą?

Państwo Marzena i Ireneusz opowiedzieli nam o doświadczeniu z samym OC. Oprócz standardowych ubezpieczeń LINK4 proponuje też w ramach pakietu Assistance dodatkową ochronę. Zimą, oprócz kłopotów z akumulatorem, stanowiących ponad połowę zimowych utrapień użytkowników aut, kierowcy najczęściej skarżą się na zamarzanie zamków oraz płynów, oraz awarię silnika.

Rozwiązaniem tych problemów może być dodatkowe ubezpieczenie Assistance, które już w wariancie podstawowym zapewnia pomoc w podobnych przypadkach. Tym bardziej warto skorzystać z ostatniego dnia Black Friday - rabat do 20% mogą uzyskać wszyscy nowi klienci indywidualni. Wystarczy wejść na stronę www.LINK4.pl albo zadzwonić na numer 22 4444444 i podać kod promocyjny BF2021, lub udać się do agenta (kod BF21), by nabyć ubezpieczenie komunikacyjne w obniżonej cenie. Rabat obowiązuje do wtorku 30 listopada.

O szczegóły promocji warto zapytać bezpośrednio konsultantów pracujących na infolinii lub wejść na stronę www.link4.pl, gdzie znajdziemy również szczegółowe warunki ubezpieczenia.

