Ostatni dzwonek na wymianę opon. Sprawdź, jak w przypadku awarii pomoże Ci LINK4

Pierwszy atak zimy za nami, jednak w najbliższych dniach, jak przewidują synoptycy, do naszego kraju zawita bomba zimna ze wschodu. Czeka nas siarczysty mróz i kolejne opady śniegu. To ostatnia chwila na wymianę opon. Warto też zadbać o odpowiednie ubezpieczenie. Mając pakiet OC w LINK4, możesz liczyć na pomoc w przypadku awarii ogumienia.

Synoptycy tłumaczą, że za nadchodzące ochłodzenie odpowiada wyż kontynentalny znad Rosji. Na początku grudnia w niektórych regionach Polski temperatura może spaść nawet do -20 stopni Celsjusza. Rano mogą utrzymywać się mgły, a kierowcy powinni uważać na marznące opady.

Do zmiany pogody powinieneś dostosować swój styl jazdy – unikać gwałtownych przyspieszeń i hamowań, aby na oblodzonej drodze nie wpaść w poślizg. Niezwykle ważne jest także odpowiednie przygotowanie samochodu. Zimowe opony to podstawa.

Jeśli jeszcze ich nie zmieniłeś, to właśnie teraz jest najwyższy czas, tym bardziej że w warsztatach kolejki już nieco się zmniejszyły. W wielu z nich będziesz mógł to zrobić od ręki.

Dlaczego zmiana opon jest tak ważna?

Wymiana opon jest zalecana, bo opony letnie w minusowych temperaturach to ogromne zagrożenie na drodze. Zimowe różnią się od letnich profilem, a przede wszystkim – mieszanką gumową. Dzięki temu zimówki wyróżniają się lepszą przyczepnością na śniegu i lepiej radzą sobie na asfalcie w niższych temperaturach. A to ma swoje przełożenie np. w skróceniu drogi hamowania.

Jak działa ubezpieczenie opon w LINK4?

W LINK4, wybierając pakiet OC, uzyskujesz wiele dodatkowych korzyści. To Pogram Pomocy wraz z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony. Ta polisa sprawdzić się może w wielu kłopotliwych sytuacjach, np. nie zostanies sam z problemem, gdy złapiesz gumę.

Samodzielna wymiana koła może być bardzo problematyczna. Trzeba wiedzieć, jak się do tego zabrać, a do tego potrzebne są narzędzia. Zimą nie jest to proste, szczególnie w trudnych warunkach pogodowych, gdy zmagasz się dodatkowo ze śniegiem i mrozem. Z pakietem OC w LINK4 wystarczy zadzwonić na numer infolinii 22 444 44 44 i w około 30 minut przyjedzie pomoc drogowa. Fachowiec wymieni uszkodzone koło na miejscu, a jeśli to nie będzie możliwe, odholuje Twoje auto do warsztatu.

Co ważne, odpowiedzialność LINK4 ograniczona jest do kwoty 2000 złotych na jedno i wszystkie uszkodzenia opon pojazdu w okresie ubezpieczenia. Nieważne, ile było takich zdarzeń.