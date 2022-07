Nie pozwól, żeby przebita opona zepsuła ci wakacyjny wyjazd. Wybierz OC z Programem Pomocy

Jak wynika z badań rynku*, większość z nas posiada w swoim aucie opony maksymalnie 5-letnie, dalekie od kresu swojej żywotności

To jednak nie chroni nas przed różnego typu mechanicznymi uszkodzeniami ogumienia. Niektórzy pechowcy łapią gumę także na świeżo założonych oponach. A co, jeśli zdarzy się to z dala od domu lub co gorsza – kiedy z całą rodziną na pokładzie jedziemy na wakacje? Wtedy warto mieć zapewnioną pomoc fachowców w ramach ubezpieczenia. W LINK4 już wraz z obowiązkowym OC możemy liczyć na dodatkowe usługi assistance w pakiecie.

Urlopowy zawrót głowy

Tegoroczne lato nie pozwala narzekać na pogodę. Słońce grzeje na potęgę – więc kto może, stara się uciec przed upałami poza miasto. Na drogach robi się tłoczno, a miejscowości turystyczne pękają w szwach. Nawet jeśli z różnych powodów nie decydujemy się na dłuższy wakacyjny wyjazd, ratujemy się choćby weekendowym wypoczynkiem. Przebita opona w trasie potrafi mocno namieszać w takich sytuacjach. Szczególnie gdy wymiana koła to nie jest nasze ulubione zajęcie i nie czujemy się gotowi do takich technicznych wyzwań. Dobrze jest wtedy mieć zapewnioną pomoc fachowców.

Wyobraźmy sobie sytuację, gdy mama z dziećmi rusza w trasę autem. Nagle w trakcie jazdy czujnik ciśnienia w oponach alarmuje, że w jednej z nich zaczyna brakować powietrza. Kobieta zjeżdża na pobocze, ogląda koła i faktycznie – jedna z opon to „kapeć”. Auto stoi unieruchomione na poboczu w upale, a temperatura wewnątrz z minuty na minutę niebezpiecznie rośnie. Dzieci zaczynają się niecierpliwić i dokazują coraz bardziej. Co robić?

Ten, kto znalazł się kiedykolwiek w podobnej sytuacji, wie, że stres jest ogromny. Mama może wezwać pomoc drogową i czekać na przyjazd lawety. Chyba że… wykupiła pakiet OC w LINK4. Wówczas nasza bohaterka dzwoni do ubezpieczyciela i w ramach dostępnego wraz z pakietem OC Assistance Opony będzie mogła liczyć na wymianę opony na miejscu przez fachowca, bądź holowanie do najbliższego warsztatu, a wszystko w około pół godziny. I sytuacja opanowana!

OC z Programem Pomocy i Assistance Opony – numer jeden na rynku

W LINK4 do każdego pakietu OC ubezpieczony otrzymuje szeroki Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony. To polisa, która w niezależnym rankingu przeprowadzonym przez „Gazetę Bankową” na 2022 r. okazała się najlepsza na rynku, dzięki swoim bogatym dodatkom.

Pakiet OC w LINK4 zawiera ubezpieczenie OC oraz Program Pomocy, w skład którego wchodzą:

• pomoc drogowa w ok. 30 minut od zgłoszenia,

• usprawnienie pojazdu na miejscu wypadku lub holowanie do 100 km,

• samochód zastępczy na 3 dni w razie wypadku lub kradzieży,

• przekazanie informacji o wypadku wybranej osobie,

• pomoc informacyjną 24h/dobę,

• wymiana uszkodzonego koła na miejscu, jeśli w aucie znajduje się koło zapasowe, lub holowanie do najbliższego warsztatu i naprawę opony, jeśli wymiana na miejscu jest niemożliwa,

• uruchomienie silnika pojazdu na miejscu zdarzenia w razie rozładowania akumulatora.

Jak zapewnić sobie OC z Programem Pomocy?

Na stronie internetowej: www.link4.pl dostępny jest kalkulator, który intuicyjnie prowadzi nas przez poszczególne warianty ubezpieczenia i w 60 sekund wyliczy całkowity koszt polisy. Można też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 4444444 lub osobiście spotkać się z agentem. Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie www.link4.pl.

*Badanie wykonane przez SW Research na zlecenie Oponeo (2021)