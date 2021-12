Nowe ogniska koronawirusa w Chinach! Stanęły fabryki

Nowe ognisko wariantu Delta koronawirusa w zagłębiu przemysłowym w prowincji Zhejiang na wschodzie Chin wstrzymało pracę fabryk, a w mieście Dongguan na południu kraju po wykryciu czterech infekcji mieszkańcy kierowani są w środę na przymusowe testy przesiewowe.

Covid-19 jest w Chinach zasadniczo pod kontrolą od ponad półtora roku, ale władze stosują zasadę „zero tolerancji” dla wirusa i stanowczo reagują nawet na pojedyncze infekcje, by nie dopuścić do nawrotu pandemii na szeroką skalę.

Łącznie w regionie stwierdzono w ostatnich dniach już ponad 200 zachorowań, między innymi w miastach Ningbo, Hangzhou i Shaoxing. Tysiące ludzi skierowano na kwarantannę, mieszkańcom obszarów ryzyka zakazano wyjazdu, odwoływano loty i przejazdy pociągów, a kilkanaście spółek giełdowych wstrzymało produkcję w prowincji.

W zamieszkanym przez 10,5 mln ludzi mieście Dongguan w prowincji Guangdong, określanym jako „fabryka świata”, wykryto natomiast w ostatnich dniach cztery infekcje. Władze zarządziły w środę masowe testy przesiewowe i zagroziły mieszkańcom konsekwencjami prawnymi, jeśli się nie podporządkują – przekazał dziennik „South China Morning Post”.

Z kolei w Kantonie, stolicy Guangdongu, służby medyczne potwierdziły we wtorek zakażenie nowym wariantem koronawirusa - Omikron u 67-latka, który pod koniec listopada przyjechał z zagranicy i przeszedł dwutygodniową kwarantannę, w czasie której wielokrotne testy nie wykryły infekcji.

Według chińskich mediów mężczyzna zakończył kwarantannę w hotelu, a następnie przyleciał do Kantonu z Szanghaju. Dopiero w Kantonie wykryto u niego zakażenie w czasie kwarantanny domowej. Władze ChRL wymagają od osób wjeżdżających do kraju przejścia co najmniej 14-dniowej kwarantanny w hotelu, a następnie w większości miast co najmniej 7-dniowej kwarantanny domowej.