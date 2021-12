Tauron ma nową stronę. Klient zostanie obsłużony szybciej i lepiej

Czytelna, nowoczesna i przyjazna dla użytkowników - tak wygląda nowa strona internetowa TAURONA. Wprowadzone zmiany to efekt analizy zachowań, przyzwyczajeń i języka używanego przez klientów

Nowoczesny design, proste ścieżki dotarcia do rozwiązania sprawy oraz wsparcie użytkownika na każdym etapie – to najbardziej charakterystyczne cechy nowej strony internetowej firmy.

Pandemia dla TAURONA obsługującego ponad pięć milionów Klientów to test, wyzwanie i impuls rozwojowy – wyjaśnia Jerzy Topolski, wiceprezes TAURON Polska Energia. - Prawie dwa lata temu okazało się, że intensywny rozwój obsługi online, to była właściwa decyzja – z dumą mogę powiedzieć, że nasze systemy obsługi zdalnej zdały pandemiczny egzamin. Covidowa plaga wpłynęła także na dynamizację rozwoju obsługi wirtualnej, czego m.in. zwieńczeniem jest nowa strona internetowa – dodaje Topolski.

Na nowej stronie głównej użytkownik ma bezpośredni dostęp do najpopularniejszych skrótów prowadzących do ważnych informacji, wybranych ofert oraz do funkcjonalności umożliwiających szybkie załatwienie spraw klienckich.

Jest jasno, przejrzyście, czytelnie. Zrezygnowaliśmy ze skomplikowanych kategorii w menu głównym, które obecnie prowadzi do dwóch głównych sekcji – Oferty i Obsługi. Dodatkowo wyposażyliśmy stronę w moduły umożliwiające załatwienie swoich spraw przez Internet. Jest łatwy dostęp do czata, formularzy oraz szablonów, dzięki którym można obliczyć, ile klient zapłaci za prąd – wyjaśnia Daniel Gryt, dyrektor ds. komunikacji i marketingu w TPE.

W obu sekcjach użytkownik dociera do właściwego miejsca odpowiadając na proste pytania. Pozwala to dokładnie zidentyfikować jego sprawę i pokierować do odpowiedniego formularza. To konsekwencja odwzorowania komfortu załatwiania sprawy, jakiego doświadcza osoba podczas rozmowy z konsultantem w stacjonarnym punkcie obsługi.

Język strony został uproszczony tak, by upodobnić go do tego, jakim posługuje się klient podczas kontaktu bezpośredniego. Zespół wdrożeniowy przesłuchał w tym celu setki rozmów z infolinii ucząc się, jak klienci definiują swoje potrzeby w kontaktach z TAURONEM. Wykorzystaliśmy tę wiedzę przy budowie serwisu.

Cyfrowy zwrot

Obecnie milion użytkowników serwisu generuje w ciągu miesiąca prawie dwa miliony odsłon sekcji obsługowej. To prawie dwukrotnie więcej, niż jeszcze dwa lata temu. Klient ma dziś dostęp do ponad 70 procesów samoobsługowych na stronie tauron.pl, w serwisie Mój TAURON lub aplikacji mobilnej.

Przez Internet załatwianych jest w TAURONIE kilkaset tysięcy spraw miesięcznie. W naszych serwisach samoobsługowych realizujemy ponad pół miliona samych płatności. Klient może przepisać licznik, podać odczyt, przedłużyć umowę czy zmienić grupę taryfową. Obsługa wirtualna pozwala na realizację każdego procesu obsługi Klienta.

Tauron/KG