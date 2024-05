Tauron przed przełomem: Prezes obiecuje nową strategię

Pod koniec tego roku przedstawiona zostanie strategia Taurona, która sprecyzuje ścieżki rozwoju firmy i jej spółek - zapowiedział we wtorek prezes Taurona Grzegorz Lot. Inwestycje mają być skierowane głównie na rozwój sieci dystrybucyjnej i dekarbonizację ciepłownictwa.

Spółka przekazała w komunikacie, że nowy zarząd Taurona przyszłość firmy opiera na siedmiu filarach: klient, ESG, stabilność ekonomiczna, pracownicy, OZE, infrastruktura dystrybucyjna i wsparcie europejskie.

„Podobnie jak cały rynek, nasza firma stoi przed wielkim wyzwaniem, które równocześnie jest dla nas jest niesamowitym motywatorem. Będziemy oferować klientom nasze produkty w standardzie ESG po atrakcyjnych cenach, w szybkim tempie zbliżać się do neutralności klimatycznej, zachowując przy tym wysoką jakość obsługi, rozwijać swoje aktywa OZE oraz dystrybucyjne, prowadząc zyskowny dla akcjonariuszy biznes” - wskazał cytowany w komunikacie prezes Taurona Polska Energia Grzegorz Lot.

Dodał, że „pod koniec tego roku przedstawimy strategię firmy, która sprecyzuje ścieżki rozwoju całej firmy i jej spółek”.

Odnosząc się do priorytetów spółki podkreślono, że „rdzeniem biznesu” jest 6 mln klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej firmy.

Spółka dodała, że odnawialne źródła energii to „droga Taurona do neutralności klimatycznej, którą będzie konsekwentnie podążać”.

W planach jest rozwijanie mocy wytwórczych tak na lądzie, jak i na bałtyckim szelfie. W najbliższych latach największymi dostarczycielami energii będą wiatr i słońce, ale wodór znajduje się także w centrum zainteresowań firmy. OZE to nie tylko źródła wytwórcze. To także ekosystem magazynów energii wielkoskalowych nieodprowadzonych. To także model alokacji energii do klientów. Odpowiedni model biznesowych połączony z dostępną technologię to krytyczny czynnik sukcesu udanej transformacji.