Sebastian Kaleta: Rafał Trzaskowski oszukuje warszawiaków

Rafał Trzaskowski oszukuje warszawiaków. Oszukuje warszawiaków tym, że jego nieudolność rządzenia, niedotrzymywania obietnic wynika z tego, że zmiany, które będą w podatkach, czyli obniżenie podatków warszawiakom, mają wpłynąć negatywnie na warszawski budżet - powiedział w środę na konferencji wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości, odnosząc się do planowanego budżetu Warszawy na 2022 rok, powiedział, że „Rafał Trzaskowski dysponuje znacznie większym budżetem niż Hanna Gronkiewicz-Waltz i pomimo tego nie potrafi z tego budżetu tak korzystać, żeby móc zrealizować swoje obietnice”.

Powiem więcej, część z nich przejmujemy na siebie my jako Zjednoczona Prawica - dodał Kaleta. Przypomniał też, co Trzaskowski obiecał warszawiakom m.in inwestycje tramwajowe: tramwaj na Gocław, Zieloną Białołękę czy do Wilanowa, budowę parkingów podziemnych na placach: Konstytucji, Teatralnym i Bankowym, zadaszenie toru Stegny, budowę łącznika metra Centrum i dworca PKP Śródmieście oraz budowę obwodnicy śródmiejskiej. „To są tylko wybrane inwestycje, bo ta lista jest wiele, wiele dłuższa” - zaznaczył Kaleta.

Trzy lata już rządzi. Skoro jest już za półmetkiem swoich rządów, należałoby się spodziewać, że te jego obietnice będą już realizowane - ocenił Kaleta. Zaznaczył, że część inwestycji nie ruszyła, ani nie ruszy, bo Rafał Trzaskowski nie zdąży ich zrealizować.

Oszukuje warszawiaków, że jego nieudolność rządzenia, niedotrzymywania obietnic wynika z tego, że zmiany, które będą w podatkach, czyli obniżenie podatków warszawiakom, mają wpłynąć negatywnie na warszawski budżet - zaznaczył wiceszef MS.

Zdaniem Kalety, Warszawa zyskała na rządach Zjednoczonej Prawicy na czysto z podatków przekazywanych do samorządów, w 2020 i 2021 roku po 1,4 mld złotych. „Warszawski budżet zyskał dzięki dobrej polityce gospodarczej rządu” - ocenił Kaleta i dodał, że w 2022 roku budżet stolicy z tytułu podatków zyska prawie 7,5 mld złotych. Przypomniał też, że rząd pomaga w stołecznych inwestycjach. „Warszawa otrzymała 158 mln złotych na trzy pakiety inwestycji: budowę przedszkola na Targówku, remont wiaduktów na Saskiej Kępie oraz utwardzenie dróg na Białołęce” - powiedział wiceminister.

Należy też wskazać, że istotnym elementem budżetu Warszawy jest 500+. Prezydent Trzaskowski planuje, że w przyszłym roku będzie mniej o 1,3 mld złotych dochodów w budżecie. Chodzi o to, że od przyszłego roku 500+ nie wlicza się do budżetu. Siłą rzeczy te pieniądze nie trafią do budżetu, ale bezpośrednio do kieszeni warszawiaków. I tak będzie w całym kraju - przekazał Sebastian Kaleta.