Prezydent: zbuduję 300-tysięczną armię polską!

Prezydent Karol Nawrocki przejął w środę, podczas uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza, zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP. W przemówieniu zapowiedział zbudowanie 300-tysięcznej armii w Polsce.

Ceremonia ma charakter symboliczny. Nawrocki jest bowiem zwierzchnikiem sił zbrojnych od momentu objęcia urzędu prezydenta, czyli od zaprzysiężenia przed Zgromadzeniem Narodowym, które odbyło się wcześniej w środę.

Podczas uroczystości na pl. Piłsudskiego w Warszawie, prezydent przyklęknął przed sztandarem i go ucałował. Następnie na maszt wciągnięto proporzec prezydenta, który symbolizuje jego zwierzchnictwo nad wojskiem. Proporzec ma kolor czerwony z białym wizerunkiem orła pośrodku oraz białym wężykiem generalskim w obramowaniu. Prezydent Nawrocki następnie wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Prezydent do żołnierzy: jesteście bohaterami naszej współczesności

Przez całe pięć lat sprawowania urzędu będę nazywał wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego bohaterami naszej współczesności - powiedział prezydent Karol Nawrocki**.

Stajemy dziś w miejscu szczególnym dla polskiej świadomości wspólnotowej. Miejscu szczególnym nie tylko w polskiej historii, ale także w miejscu szczególnym w sercu każdego polskiego żołnierza przy Grobie Nieznanego Żołnierza, który jest symbolem gotowości do walki do cierpienia, do poświęcenia za wolną i niepodległą Rzeczpospolitą Polską - podkreślił Nawrocki.

Dodał, że Grób Nieznanego Żołnierza to także symbol śmierci, symbol oddania życia za wolną ojczyznę. - I dlatego, że jesteśmy świadomi tego w jakiej symbolice, i w jakim momencie, i miejscu się spotykamy, to przez całe pięć lat swojego sprawowania urzędu będę nazywał was wszystkich - żołnierzy Wojska Polskiego - bohaterami naszej współczesności. Jesteście bohaterami naszej współczesności - podkreślił Karol Nawrocki.

Nawrocki: będę aktywnym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych

Nawrocki podkreślił, że „w XXI wieku wiemy dobrze, że nasze bezpieczeństwo, to nie tylko bezpieczeństwo wojskowe i bezpieczeństwo militarne, to także bezpieczeństwo cywilne”. - Ale mamy głębokie przekonanie, że dzisiaj o tym, czy Polska jest bezpieczna, czy nie, decydują właśnie polscy żołnierze - podkreślił prezydent.

Dodał, że nie ma rozwoju i dobrobytu Polski bez bezpieczeństwa.

Będę aktywnym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych. Zwierzchnikiem, który będzie chciał mieć, wolą wyborców, wpływ na system rekrutacji, modernizacji Wojska Polskiego i na dalsze koleje rozwoju Sił Zbrojnych - powiedział prezydent.

Podkreślił, że „taki ma obowiązek wobec narodu”. - I z tego obowiązku będę się wywiązywał - zapewnił Nawrocki.

Zrobię wszystko, żeby w najbliższych latach zbudować co najmniej 300-tysięczną armię

Po przejęciu zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że zrobi wszystko, aby w najbliższych latach zbudować co najmniej 300-tysięczną armię, która będzie najsilniejszą armią NATO w Europie. Wiem, jak trudny to proces, ale wierzę w to, że Polska stanie się militarnym mocarstwem - dodał.

Będę wpierał wszelkie wysiłki modernizacji państwa polskiego i polskiego wojska. Ale nie miejmy wątpliwości - sojusznicy bronią tylko tych, którzy sami potrafią się bronić. Dlatego jako prezydent Polski zrobię wszystko, żeby w najbliższych latach zbudować co najmniej 300-tysięczną armię polską, najsilniejszą armię Sojuszu Północnoatlantyckiego w Europie - zapowiedział prezydent.

Wiem, jak to skomplikowany i trudny proces. Ale kto, jak nie prezydent państwa polskiego, ma wierzyć w to, że w ciągu najbliższych pięciu, dziesięciu, dwudziestu lat Polska stanie się militarnym mocarstwem Europy? Tak, ja w to wierzę i będę dokładał wszelkich starań, i pełnego wysiłku, żeby tak się stało - powiedział Nawrocki.

