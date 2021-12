Problemy z akumulatorem? Jest na to prosty sposób!

Zimowa aura to spore wyzwanie dla naszych aut i szkoła cierpliwości dla kierowców. Poranne zmagania z zamrożonymi zamkami, odśnieżaniem i skrobaniem oblodzonych szyb nie należą do przyjemności. Gorzej, gdy auto w ogóle nie chce zapalić. Akumulator rozładowany i co tu robić? Dobrze móc w takiej sytuacji liczyć na swojego ubezpieczyciela. Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony, proponowany przez LINK4 w ramach pakietu OC, to bardzo praktyczne rozwiązanie dla kierowców.

Po co nam OC?

Zgodnie z polskim prawem, regulowanym ustawą z 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, każdy właściciel pojazdu musi posiadać polisę OC. Za jej brak grożą wysokie kary (5600 zł za zaledwie 14-dniowe opóźnienie). A skoro trzeba wykupić OC, to traktujemy je często jako niechciany dodatkowy wydatek. Nic bardziej mylnego. To właśnie dzięki ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej jesteśmy finansowo chronieni przed ogromnymi wydatkami w razie jakiejkolwiek szkody wyrządzonej przez nas na drodze osobom trzecim i ich mieniu. Ale to nie koniec korzyści z ubezpieczenia. W LINK4 wraz z OC dodatkowo zyskujemy rozbudowany Program Pomocy – praktyczne wsparcie w sytuacjach awaryjnych na drodze.

OC z Programem Pomocy w praktyce

Program Pomocy jest integralną częścią pakietu OC LINK4, co oznacza, że nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów i nie musimy specjalnie doubezpieczać auta, by skorzystać z rozszerzonej ochrony. O tym, jak przydatny jest to pakiet, opowiada nam pani Halina (57 l.) z Katowic:

Kilka dni temu miałam okazję przekonać się, że przezorność to jednak ważna cecha – uśmiecha się kobieta – Szczególnie, jeśli chodzi o kwestie związane z autem. Pogoda była paskudna. Od dłuższego czasu w nocy temperatura spadała poniżej zera, a z nieba siąpiła marznąca mżawka. Do pracy szłam na drugą zmianę, więc rano postanowiłam zrobić zakupy. Mieszkamy na sporym osiedlu i nie mamy garażu, dlatego bałam się trochę, że uszczelki w drzwiach auta przymarzły przez noc i nie dam rady go otworzyć. Na szczęście udało się bez problemu. Wsiadłam, odpaliłam samochód i pojechałam do centrum handlowego. Po zrobieniu zakupów władowałam do bagażnika całą zawartość wózka, odstawiłam go i siadłam za kierownicą gotowa do powrotu. A tu niemiła niespodzianka. Przekręciłam kluczyk w stacyjce i… nic. Zero reakcji. Zadzwoniłam zdenerwowana do męża z pytaniem, co robić. Od razu domyślił się, że może chodzić o akumulator i przypomniał mi, że w pakiecie z ubezpieczeniem OC w LINK4 mamy przecież Program Pomocy. Wybrałam numer, który znalazłam na wydruku polisy, i zadzwoniłam do konsultanta. Wystarczyła krótka rozmowa i już po 20 minutach na parking przyjechał fachowiec ze sprzętem. Podładował akumulator i bez kłopotu uruchomił moje auto. A ja mogłam spokojnie wrócić do domu z zakupami i zdążyć do pracy na czas. Całe szczęście, że pomoc przyszła tak szybko.

Co zyskujemy z pakietem OC w LINK4?

Kierowcy, którzy zdecydowali się na wykupienie ubezpieczenia OC w LINK4, mają dodatkowo zagwarantowaną szeroką ochronę w ramach Programu Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony. Bez jakichkolwiek dodatkowych opłat przysługuje im:

usprawnienie pojazdu na miejscu lub holowanie do 100 km,

samochód zastępczy na 3 dni w razie wypadku lub kradzieży,

przekazanie informacji o wypadku wybranej osobie,

pomoc informacyjną 24h/dobę,

wymianę uszkodzonego koła na miejscu, jeśli w aucie znajduje się koło zapasowe, lub holowanie do najbliższego warsztatu i naprawę opony, jeśli naprawa na miejscu jest niemożliwa,

uruchomienie silnika pojazdu na miejscu zdarzenia w razie rozładowania akumulatora.

Na stronie internetowej www.link4.pl znajduje się prosty kalkulator, który w 60 sekund wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 4444444 lub osobiście spotkać się z agentem. Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie link4.pl.

Materiał powstał przy współpracy z LINK4.