W oczekiwaniu na inflację z USA

Dzisiejszy dzień upływa w oczekiwaniu na ważne dane zza oceanu. Australia obniżyła główną stopę procentową i jednocześnie przedstawiła słabsze, niż przypuszczano prognozy gospodarcze. W USA kolejne zmiany prawne pomagające kryptowalutom.

Rynek czeka na Stany

Najważniejszym odczytem dzisiaj wydaje się inflacja w USA. Rynek oczekuje delikatnego wzrostu z poziomu 2,7 proc. do 2,8 proc. Część analityków wskazuje, że może być już widać wpływ podniesionych ceł. Jeżeli będzie to istotna zmiana, należy się spodziewać, że będzie ona działała w stronę wzrostu inflacji. Gdyby inflacja przekroczyła poziom 2,8 proc. – oczywiście w zależności od skali – można się spodziewać, że zmienią się również oczekiwania względem kolejnych zmian stóp procentowych. Przy szybciej rosnących cenach cięcia stóp są bowiem złym pomysłem. W rezultacie szybciej wzrastające stawki będą umacniać dolara poprzez oddalanie decyzji o obniżkach. Z drugiej strony, jeżeli ceny wciąż będą pod kontrolą pomimo ceł, można spodziewać się ruchu w drugą stronę. Wszystkiego dowiemy się dzisiaj o 14:30.

Australia tnie stopy

W nocy Bank Rezerwy Australii obniżył stopy procentowe o 0,25 proc. Nowy poziom wynosi obecnie 3,6 proc. Ten kraj z jakiegoś powodu nie chce zaokrąglić wskaźników do okrągłego poziomu. Powodem cięć jest poprawiająca się inflacja. Ostatni kwartał, kiedy wzrost cen przyspieszył, to drugi kwartał 2024 roku. Obecnie ceny rosną w tempie 2,1 proc., czyli nawet po obniżkach nadal jest to 1,5 proc. poniżej głównej stopy procentowej. Pozostawia to miejsce na dalsze cięcia w przyszłości. Warto zwrócić uwagę, że w dzisiejszym raporcie obniżeniu uległa prognoza wzrostu efektywności oraz prognoza wzrostu PKB. Jednocześnie bank wykazuje gotowość do dalszych działań, zwracając jednocześnie uwagę na konieczność osiągnięcia, zarówno celów inflacyjnych, jak i gospodarczych. Po samej decyzji dolar australijski był w odwrocie. Był to jednak bardziej efekt komunikatu i aktualizacji prognoz niż samej decyzji.

Kryptowaluty na kolejnej fali

Donald Trump podpisał rozporządzenie, w wyniku którego można włączyć Bitcoina do planów emerytalnych. Otwiera to kryptowaluty na kolejny, potencjalnie bardzo szeroki strumień pieniędzy. Nie oceniając, czy i jak duży procent środków, warto lokować w takie instrumenty, jest to kolejna już bardzo korzystna zmiana dla tego rynku. Kurs najpopularniejszej kryptowaluty wyznaczył kolejne szczyty powyżej 122 000 USD za 1 BTC. Wynik ten jest tym bardziej imponujący, że dzieje się to w sytuacji, gdy udział Bitcoina w całości rynku kryptowalut spadł do najniższego poziomu od marca. Oznacza to, że reszta rynku rośnie jeszcze szybciej.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

14:30 – USA – inflacja konsumencka.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl

