Polska coraz bliżej bankructwa? W sieci wrze!

Ministerstwo Finansów podało, że po siedmiu miesiącach 2025 r. dochody budżetu państwa wyniosły 313,8 mld zł, a wydatki 470,5 mld zł, co oznacza deficyt w wysokości 156,7 mld zł – czyli 54,3 proc. rocznego planu.

Dochody podatkowe wyniosły 277,3 mld zł i były o 13,1 proc. niższe niż w analogicznym okresie 2024 r., min. z powodu reformy finansowania samorządów, która przeniosła większą część wpływów z PIT i CIT do JST. W efekcie budżet państwa otrzymał mniej pieniędzy z PIT (15,6 mld zł) i więcej z CIT (40,4 mld zł) oraz VAT (188,3 mld zł).

Wydatki po lipcu 2025 r. sięgnęły 470,5 mld zł, czyli 51,1 proc. rocznego planu i były wyższe o 7,1 proc. niż w analogicznym okresie 2024 r.

Wyższe wydatki wynikały m.in. z przekazania miliardów złotych na spłatę zobowiązań związanych z programami rządowymi, w tym „Tarczy Finansowej” i Funduszem Przeciwdziałania COVID-19.

MF podkreśla, że spadek dochodów r/r jest efektem zmian w podziale wpływów między budżetem państwa a samorządami, a całkowite wpływy sektora finansów publicznych z PIT wzrosły o 14,8 proc. wobec ubiegłego roku.

Komentarze

📢Trzymajmy się, budżet Państwa pędzi na ścianę! Od stycznia do lipca 2025 deficyt wyniósł 1️⃣5️⃣6️⃣.7️⃣ mld zł❗️dochody tymczasem nie przekroczyły 50 %. 😡 - komentuje na platformie X poseł Jarosław Wieczorek