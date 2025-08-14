Rozpoczęły się obchody Święta Wojska Polskiego. Oto program

W czwartek wieczorem rozpoczęły się centralne obchody Święta Wojska Polskiego, które przypada w piątek. Tradycyjnie, punktem kulminacyjnym obchodów będzie defilada wojskowa z udziałem ok. 4000 żołnierzy i 300 sztuk sprzętu, która w piątkowe południe ruszy przez warszawską Wisłostradę.

Tydzień, w który wypada 15 sierpnia – święto obchodzone w rocznicę zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej 1920 roku – to już tradycyjnie okres wielu wydarzeń związanych z upamiętnieniem Bitwy i wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku oraz publicznych imprez, w które angażuje się Wojsko Polskie.

Czwartek

Centralne obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczęły się w czwartek od uroczystego capstrzyku i apelu pamięci przed Pomnikiem Poległych w 1920 r. na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach. Kolejny apel pamięci i salwa honorowa odbędą się o godz. 21 w Ossowie pod krzyżem upamiętniającym księdza Ignacego Skorupkę, wojskowego kapelana, którego śmierć stała się jednym z symboli Bitwy Warszawskiej.

Piątek

Piątkowe obchody w 105. rocznicę zwycięskiej bitwy rozpoczną się od mszy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego; o godz. 10 zaplanowana jest uroczysta zmiana posterunku przy Grobie Nieznanego Żołnierza na warszawskim Placu Józefa Piłsudskiego, podczas której najważniejsi oficjele oddadzą hołd poległym.

Podobnie jak w ubiegłym roku, najważniejszym i kulminacyjnym punktem obchodów Święta Wojska Polskiego będzie defilada wojskowa, która odbędzie się w południe na warszawskiej Wisłostradzie. W tym roku po raz pierwszy defilada na lądzie i w powietrzu zostanie również uzupełniona o element morski – okręty Marynarki Wojennej wezmą bowiem udział w równoległej paradzie morskiej, która odbędzie się na wodach Bałtyku w pobliżu Helu.

Start defilady pod hasłem „Dziękujemy za Waszą Służbę” poprzedzą wystąpienia prezydenta Karola Nawrockiego oraz wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. W planach jest także salut armatni oraz pokaz skoków wojskowych spadochroniarzy, którzy w locie rozwiną m.in. flagę państwową

Wzdłuż Wisły przemaszeruje ponad 4000 żołnierzy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, zapowiedziane jest łącznie 88 pocztów sztandarowych. W defiladzie weźmie udział także niemal 200 żołnierzy z wojsk i struktur sojuszniczych: ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Rumunii, a także reprezentacje Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód, której dowództwo znajduje się w Elblągu oraz zlokalizowanego we francuskim Strasburgu Eurokorpusu.

Żołnierzom towarzyszyć będzie niemal 50 statków powietrznych, w tym samolotów F-16 oraz 300 jednostek sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Wojska Polskiego, w tym czołgów Leopard, K2 i Abrams czy wozów bojowych Borsuk i Rosomak, wyrzutni przeciwlotniczych Patriot czy systemów artyleryjskich HIMARS.

Szef sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła mówił podczas próby generalnej w niedzielę, że celem defilady jest m.in. pokazanie trwającej transformacji, jaką przechodzą polskie siły zbrojne.

W trakcie defilady będziemy prezentować zarówno tarczę, jak i miecz - mówił.

Dodał, że to jest w pełni zbieżne z naszą strategią, która zakłada przygotowanie państwa do obrony. To również tzw. głębokie rażenie, czyli typowe odstraszanie - powiedział szef Sztabu Generalnego WP, wskazując na takie systemu, jak samoloty F-16 i wyrzutnie rakiet HIMARS oraz Homar-K, które będzie można zobaczyć podczas defilady.

Nowy sprzęt

Tegoroczna defilada dla wielu jednostek będzie okazją do zaprezentowania nowego sprzętu, który, choć pozostaje na wyposażeniu wojska od wielu miesięcy, w wielu przypadkach dopiero niedawno trafił do swoich docelowych jednostek. Okazję „pochwalić się” nowym sprzętem będą mieli, poza pancerniakami z Wesołej, m.in. Podhalańczycy wyposażeni w nowe Rosomaki czy żołnierze z warmińsko-mazurskiej 16. Dywizji Zmechanizowanej wyposażeni w nowe czołgi K2.

Oprócz sprzętu stricte bojowego na defiladzie zobaczyć będzie można także maszyny przeznaczone do innych zadań. To m.in. wozy ewakuacji medycznej zbudowane na podwoziu transporterów Rosomak. W roli dowódcy właśnie takiego pojazdu na defiladzie wystąpi jedna z ok. 270 kobiet-żołnierzy, które wezmą udział w defiladzie.

Utrudnienia w centrum Warszawy

Defilada będzie jednakże wiązała się z utrudnieniami w centrum Warszawy - zamknięta zostanie Wisłostrada właściwie na całej długości, jak również część mostów nad Wisłą, w tym kładka pieszo-rowerowa. Utrudnienia zakończą się, gdy po defiladzie żołnierze załadują sprzęt na lawety i zawiozą go do jednostek wojskowych.

Sobota

Z kolei w sobotę, 16 sierpnia, odbędzie się uroczyste otwarcie budowanego od 2020 roku Muzeum Bitwy Warszawskiej w podwarszawskim Ossowie połączone z rekonstrukcją bitwy 1920 roku. Na ekspozycji zobaczyć będzie można m.in. związane z uczestnikami bitwy artefakty. W ramach imprezy zaplanowane są m.in. pokazy współczesnego i historycznego sprzętu wojskowego czy występy Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” oraz Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego oraz – jak zapowiada MON – „tradycyjny poczęstunek wojskowy”.

15 sierpnia

15 sierpnia przypada rocznica – w tym roku 105. – zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej 1920 r. Zwycięstwo polskiego wojska zadecydowało o zachowaniu niepodległości kraju i zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Było także jednym z najważniejszych elementów pamięci historycznej II RP.

W 1923 r. 15 sierpnia został ogłoszony Świętem Wojska Polskiego. Pozostawał nim do roku 1947. Od 1992 r. Święto Wojska Polskiego ponownie obchodzone jest w połowie sierpnia.

