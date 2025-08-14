Klęska Ursuli. Eurostat: emisje gazów cieplarnianych w UE wzrosły o 3,4 proc.!

Jak podaje Eurostat, emisje gazów cieplarnianych w UE w pierwszych trzech miesiącach 2025 roku wzrosły o 3,4 proc. wobec analogicznego okresu ub.r. W raportowanym okresie emisje rosły w 20 krajach w Tym w Polsce, a w siedmiu - spadły.

Według szacunków emisja gazów cieplarnianych w gospodarce UE wyniosła 900 milionów ton ekwiwalentu CO2.

Podzial na sektory

Dwa sektory gospodarki odpowiedzialne za największe wzrosty rok do roku to wytwarzanie energii elektrycznej, gazu, pary wodnej i klimatyzacji (13,6 proc.) oraz gospodarstwa domowe (5,6 proc.).

Trzy sektory z kolei zmniejszyły swoje emisje: produkcja (0,2 proc.), transport i magazynowanie (2,9 proc.) oraz rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo (1,4 proc.).

Wzrost w 20 krajach UE

W pierwszym kwartale 2025 r., w porównaniu z analogicznym kwartałem 2024 r., wzrost emisji gazów cieplarnianych oszacowano dla 20 krajów UE, a spadek dla pozostałych 7 krajów.

Szacuje się, że sześć krajów (Bułgaria, Czechy, Cypr, Polska, Węgry i Grecja) zwiększyło swoje emisje o ponad 5 proc.

Największe redukcje emisji gazów cieplarnianych oszacowano na Malcie (6,2 proc.), Finlandii (4,4 proc.) i Danii (4,3 proc.)

pap, jb