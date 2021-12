Budowa CPK: fundamentalna zmiana układu komunikacyjnego w Polsce

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) ma powstać za kilka lat. Teraz spółka ogłosiła miejsce, w którym będzie trwała budowa. To teren dwukrotnie większy od Pruszkowa. Poza lotniskiem powstanie tam węzeł kolejowy, parkingi, hotele i biura – informuje Piotr Wróblewski w dzienniku Polska Times.

Centralny Port Komunikacyjny powstanie na styku trzech gmin: Baranów, Teresin i Wiskitki i zajmie powierzchnię ok. 41 km kw. To teren dwukrotnie większy niż pobliski Pruszków. Ale w tym miejscu, zamiast pól, ma powstać gigantyczne lotnisko, a także całe Airport City i węzeł kolejowy.

To obszar lotniska oraz węzła komunikacyjnego. Teren obejmuje ok. 520 budynków mieszkalnych. Będzie to zapewne nieco ponad tysiąc osób zamieszkujących ten teren. Teraz wskazaliśmy lokalizację lotniska. Jesteśmy w trakcie prac nad master planem. W trzecim kwartale 2022 roku chcemy złożyć wniosek o decyzję środowiskową, a w 2023 roku chcemy rozpocząć pierwsze przygotowawcze prace budowlane. Będzie to oznaczało, że będziemy budować w tempie niespotykanym do tej pory w Unii Europejskiej - mówi Marcin Horała, minister ds. CPK.

W każdym postępowaniu inwestycyjnym przychodzi czas podejmowania trudnych decyzji, w których należy określić w jakim zakresie będzie przebiegała budowa. Ten moment właśnie nastąpił. To nie był czas stracony. Dzięki temu potrafiliśmy wskazać taki wariant Portu „Solidarność”, by jak w najmniejszym stopniu wkroczyć w życie mieszkańców - mówi Mikołaj Wild, prezes CPK.

Władze CPK starały się, by ważne obiekty dla społeczności np. cmentarz, nie wchodziły w kolizję z inwestycję – pisze Piotr Wróblewski.

To pionierski projekt pod względem partycypacji społecznej. Polskie prawo nakłada szereg obowiązków konsultacyjnych. One wszystkie, co do joty, zostały wypełnione. Poza tym dodaliśmy także nasze dodatkowe działania, m.in. stworzenie Rady Społecznej ds. CPK i szerokie konsultacje w sprawie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego. Ogromny nacisk kładliśmy na rozmowy indywidualne z mieszkańcami. Regularnie wystosowujemy listy, jak chociażby wczoraj, w których jako pierwsi dowiedzieli się o planach dotyczących inwestycji - odpowiada Marcin Horała.

Powstała również infolinia dla mieszkańców oraz punkt informacyjny w Szymanowie - informuje dziennik Polska Times.

Minister przyznaje jednak, że proces nabywania nieruchomości przebiega powoli. Na razie podpisano kilka umów, a w sprawie kilkudziesięciu nieruchomości toczą się rozmowy.

(…) w przypadku projektu CPK jestem niepoprawnym optymistą – wierzę, że uda się ostatecznie zmienić układ komunikacyjny w Polsce – mówi Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej i portalu wGospodarce.pl w rozmowie z ministrem Marcinem Horałą, sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnikiem rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego (Tygodnik Sieci nr 50/2021).

Uspokajam. Nie trzeba być niepoprawnym optymistą. Powiedziałbym, że bardzo dobrze nam idzie. To oczywiście projekt trudny – interdyscyplinarny, przełamujący silosy, wymagający innowacji w podejściu do procesów publicznych. Łamiemy schematy działania urzędników, którzy przyzwyczajeni są do postępowania według wzorów, gdzie a plus b i c ma wynieść d. Tymczasem my mówimy: nie potrzebujemy b, a do c chcemy dołożyć f - mówi w rozmowie z Maciejem Wośko, minister Marcin Horała.

Marcin Horała podkreśla, że CPK jest wypełnieniem ewidentnych luk w systemie transportowym Polski. Po raz pierwszy realizujemy inwestycje infrastrukturalne w systemie podporządkowanym modelowi transportowemu całego kraju.

(…) powiedziałbym nawet, że CPK na poziomie strategicznym przechodzi powoli z działki infrastruktura do działki gospodarka i rozwój. Przed nami mnóstwo inwestycji, przetargów, wniosków o fundusze europejskie, wiele mniejszych i większych projektów – ale główne, strategiczne decyzje dotyczące korytarzy, szlaków, systemu, zostały już podjęte. Dziś musimy pracować nad tym, jak przeprowadzić te inwestycje z korzyścią dla polskiej gospodarki, jak przygotować do nich polskie firmy, bo to wielka szansa rozwojowa właśnie dla polskich przedsiębiorstw, polskich wykonawców, polskich produktów - mówi Marcin Horała.

Polska Times/RO

