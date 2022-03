CPK rozpoczęło przetarg na usługi rzeczoznawców majątkowych

W związku z coraz większym zainteresowaniem Programem Dobrowolnych Nabyć, spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) rozpoczęła przetarg na usługi rzeczoznawców majątkowych; termin zgłoszeń mija 4 kwietnia - poinformowała w środę spółka

Jak podano w informacji prasowej CPK, celem postępowania jest wyłonienie trzech podmiotów, których zadaniem będzie kompleksowa obsługa obszaru Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN) objętych tzw. rozporządzeniem obszarowym.

PDN jest skierowany do właścicieli nieruchomości z terenu przyszłego Lotniska Solidarność. Program Dobrowolnych Nabyć obejmuje obszar o łącznej powierzchni 74 km kw. na pograniczu gmin Baranów, Teresin i Wiskitki. PDN obowiązuje od grudnia 2020 r. i ma jeden podstawowy cel: na możliwie wczesnym etapie pozyskać nieruchomości drogą dobrowolnych transakcji.

Chcemy usprawnić proces przygotowywania operatów szacunkowych. Kluczowe jest zwiększenie tempa i liczby dokonywanych wycen, aby jak najszybciej przekazywać mieszkańcom informację o proponowanych kwotach. Ogłaszamy ten przetarg, aby w transparentny sposób nawiązać kontakt z rzeczoznawcami majątkowymi, gwarantującymi wysoką jakość prac - podkreślił Grzegorz Puchała, kierownik Programu Dobrowolnych Nabyć w CPK, cytowany w informacji spółki.

Według CPK, zadaniem wykonawców będzie sporządzanie operatów szacunkowych dotyczących transakcji sprzedaży lub zamiany, a także umów najmu i dzierżawy nieruchomości. Rzeczoznawcy będą również otrzymywać zlecenia na wykonanie opinii o wartości nieruchomości niestanowiących operatu szacunkowego.

W informacji wskazano, że kryterium wyboru wykonawców to cena. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania można znaleźć na platformie internetowej SmartPZP. To właśnie poprzez tę platformę można również zadawać pytania dotyczące postępowania.

CPK podała, że wyceny będą dotyczyć nieruchomości różnej kategorii – zabudowanych i niezabudowanych, lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, nieruchomości leśnych, o przeznaczeniu innym niż rolne (np. pod zabudowę usługową i magazynową). Szacowana liczba operatów, które mogą zostać zlecone w ramach tej puli, to ok. 300, a opinii o wartości nieruchomości – ok. 240.

Dla zainteresowanych udziałem w przetargu spółka zorganizuje spotkanie w formule on-line, podczas którego będzie możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania. Szczegółowe informacje na temat terminu i kwestii organizacyjnych znajdą się na platformie SmartPZP.

Termin składania ofert mija 4 kwietnia.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią. W ramach tego projektu na ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie.

W grudniu 2021 r. spółka ogłosiła preferowaną lokalizację lotniska. Obejmuje ona ok. 41 km kw. na obszarze trzech gmin: Baranów, Teresin i Wiskitki. Obszar zajmuje północno-zachodnią część terenu o wielkości ok. 75 km kw. z tzw. rozporządzenia obszarowego.

Jak zaznaczono, Port Solidarność w ramach pierwszego etapu będzie miał dwie drogi startowe o długości 4000 m każda. W części lotniskowej inwestycja jest na etapie zaawansowanych badań środowiskowych i terenowych, przygotowywania master planu i wykupu nieruchomości, a w części kolejowej opracowywania studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych (STEŚ) dla ok. 1 000 km planowanych linii (np. Warszawa – CPK - Łódź - Wrocław - granica z Czechami) projektu budowlanego w przypadku tunelu dalekobieżnego w Łodzi.

Spółka ogłosiła już m.in. wart 1,7 mld zł przetarg na wykonawców robót przygotowawczych na terenie planowanego Portu Solidarność oraz postępowanie na projektowanie inwestycji kolejowych o wartości ponad 7 mld zł.

PAP/KG