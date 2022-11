PGE gotowe do kolejnych inwestycji w OZE na Pomorzu

PGE Energia Odnawialna zamierza uruchomić na Pomorzu kolejne inwestycje z sektora energetyki odnawialnej

Obok znajdujących się w Gminie Wicko dwóch farm wiatrowych Wojciechowo i Lotnisko, w ciągu kilku najbliższych lat mogą powstać instalacje fotowoltaiczne o mocy ponad 100 MW.

Powstanie Przed rozpoczęciem prac budowlanych gmina będzie musiała zmienić plany zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod potencjalne inwestycje. Następnie PGE Energia Odnawialna przeprowadzi postępowania środowiskowe, wystąpi o pozwolenia na budowę oraz wyłoni w drodze przetargu wykonawców instalacji.

Planowane inwestycje w Gminie Wicko to przykład modelowej współpracy między samorządem a biznesem. Dzięki otwartości miejscowych władz jest szansa, że w tym regionie będziemy mogli realizować już niedługo kolejne projekty OZE, tym razem związane z fotowoltaiką. Dla gminy nowe inwestycje to z kolei szansa na uzyskanie dodatkowych przychodów z podatków – mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

Gmina Wicko od lat współpracuje z PGE. Dla nas jest to stabilny i bezpieczny partner, angażujący się w życie społeczności lokalnej, wspierając sport, kulturę oraz osoby wykluczone społecznie. W przypadku realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii jesteśmy świadomi korzyści, które one przynoszą. Dotyczą one zarówno gminy jak i samych mieszkańców, którzy w przyszłości będą mogą np. zarabiać na dzierżawie gruntów pod instalacje fotowoltaiczne - mówi Dariusz Waleśkiewicz, wójt Gminy Wicko.